Perro callejero es nombrado “Empleado del Mes” en Hyundai Brasil

En un hecho que ha conmovido a cientos en redes sociales, un perro callejero fue reconocido como “Empleado del Mes” en un concesionario Hyundai de Brasil. La historia de Tucson ,nombre que le dieron los empleados, se ha viralizado tras demostrar cómo la empatía y el cariño pueden transformar vidas, incluso en el mundo automotriz.

Tucson llegó a las instalaciones de Hyundai en la ciudad de Serra cuando, buscando resguardo de la lluvia, entró al local. Los empleados notaron la presencia del animal y tras varios días de convivencia, decidieron adoptarlo formalmente como parte del equipo. Pronto, comenzó a recibir atención, vacunas y hasta un gafete personalizado, símbolo de su nueva posición y responsabilidad.

Según el gerente del concesionario, la presencia constante y amigable de Tucson mejoró el ambiente laboral y tuvo un impacto positivo en los clientes, quienes incluso comenzaron a visitar la sucursal solo para saludarlo. El caso destacó en medios regionales y motivó a otras empresas a replicar modelos de adopción animal en sus espacios laborales.Los usuarios en redes han comparado la historia de Tupac con experiencias inspiradoras de perros rescatados que se convierten en punto de valor para empresas y comunidades.