Perro abandonado junto a una nota desgarradora: ‘Mi mamá no puede quedarse conmigo’

Un refugio de animales de Tennessee ha compartido la desgarradora nota descubierta junto a un perro que deambulaba por las calles.

Lilo fue llevada al refugio de animales McKamey en Chattanooga después de que un buen samaritano la encontrara caminando sola con la correa aún atada.

También tenía una nota pegada a su collar que decía: “Por favor, mantén mi nombre. Mi nombre es Lilo. Por favor, ámame. Mi mamá no puede mantenerme y no tiene hogar y tiene 2 hijos. Hizo todo lo posible pero no puede conseguir ayuda. Cuesto demasiado para ella. Ella realmente me ama, y soy un gran perro y me encanta que me amen. Por favor, no abuses de mí”.

El Refugio de Animales McKamey compartió una foto de la nota en Facebook junto con un mensaje escrito a la “mamá de Lilo” ofreciendo tranquilidad de que su amado perro estaría bien cuidado.

“Queremos que sepa que está a salvo y que la cuidaremos lo mejor posible”, decía el mensaje. “Pero si estás leyendo esto, esperamos que vengas a reclamarla. Te ayudaremos con lo que sea que necesites para cuidarla, lo mejor que podamos. Lilo definitivamente te extraña y nada nos gustaría más que verla volver con la familia que ama”.

El día de ayer, el refugio dió a conocer que lograron reunir nuevamente a Lilo con su dueña y que trabajan para ofrecerle el apoyo necesario.

La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales estima que alrededor de 3,1 millones de perros ingresan a los refugios de animales en los EE. UU. cada año.

Lamentablemente, para algunos, la carga financiera de tener un perro puede resultar demasiado.

Según el American Kennel Club, los dueños de perros gastan un promedio de $2,489 al año en el cuidado de su canino, con comida, juguetes, entrenamiento y atención veterinaria, todo lo cual contribuye a esa cifra.

En este caso, el dueño del perro es uno de los muchos miles afectados por la falta de vivienda en los EE. UU. Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU., a diciembre de 2022, 582,462 personas estaban sin hogar en los Estados Unidos y sus territorios.