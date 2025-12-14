Perma-Pipe International Holdings, Inc. anuncia los resultados financieros del tercer trimestre de 2025

Ventas netas de 61,1 millones de dólares en el trimestre y de 155,8 millones de dólares en lo que va del año.

Ganancias antes del impuesto sobre la renta de 10,9 millones de dólares en el trimestre y de 21,1 millones de dólares en lo que va del año.

Ganancias por acción diluidas de 0,77 dólares en el trimestre y de 1,49 dólares en lo que va del año.

Cartera de pedidos de 148,9 millones de dólares al 31 de octubre de 2025, una suba respecto de los 138,1 millones de dólares al 31 de enero de 2025.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) anunció hoy los resultados financieros del tercer trimestre que finalizó el 31 de octubre de 2025.





“Para los tres meses que finalizaron el 31 de octubre de 2025, las ventas netas fueron de 61,1 millones de dólares, un aumento de 19,5 millones de dólares (o del 46,9 %) respecto de los 41,6 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior. El crecimiento se vio impulsado por mayores volúmenes de ventas tanto en Oriente Medio como en América del Norte. Las utilidades brutas fueron de 21,0 millones de dólares, un aumento de 6,9 millones de dólares respecto de los 14,1 millones de dólares del año pasado, lo que refleja niveles de actividad más altos. Los gastos por ventas, generales y administrativos aumentaron a 8,3 millones de dólares, respecto de los 7,3 millones de dólares del anterior registro, principalmente debido a mayores gastos de nómina y honorarios profesionales, incluido aproximadamente medio millón de dólares vinculado con el cumplimiento de la sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley en relación con nuestra transición de una pequeña empresa declarante a una entidad presentadora acelerada. El tipo impositivo efectivo (“ETR”) de la Empresa fue del 27 %, respecto del 32 % en el trimestre del año anterior, lo que refleja el impacto de la combinación de productos en distintas jurisdicciones fiscales. Como consecuencia de esto, las utilidades netas atribuibles a acciones comunes fueron de 6,3 millones de dólares, un aumento de 3,8 millones de dólares (o del 152,0 %) respecto de los 2,5 millones de dólares en el tercer trimestre fiscal de 2024”, indicó Saleh Sagr, presidente y director ejecutivo.

“Para los nueve meses que finalizaron el 31 de octubre de 2025, las ventas netas fueron de 155,8 millones de dólares, un aumento de 42,4 millones de dólares (o del 37,4 %) respecto de los 113,4 millones de dólares en el período del año anterior. El crecimiento es atribuible principalmente a mayores volúmenes de ventas tanto en Oriente Medio como en América del Norte. Las utilidades brutas fueron de 52,2 millones de dólares, respecto de los 38,1 millones de dólares del año pasado, lo que refleja niveles de actividad más altos durante el año en curso. Los gastos generales y administrativos aumentaron a 26,1 millones de dólares, respecto de los 19,5 millones de dólares del anterior registro, principalmente debido a mayores gastos de nómina y honorarios profesionales, incluido aproximadamente 1,0 millón de dólares vinculado con el cumplimiento de la sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley en relación con nuestra transición de una pequeña empresa declarante a una entidad presentadora acelerada. Esto también incluye una indemnización por única vez de 2,0 millones de dólares relacionada con la salida de nuestro director ejecutivo anterior. El tipo impositivo efectivo de la Empresa fue del 29 %, respecto del 28 % en el período del año anterior. El aumento en el tipo impositivo de la Empresa se vio afectado por la combinación de productos en las distintas jurisdicciones fiscales y por la limitación impositiva relacionada con el cargo por única vez vinculado con la salida del director ejecutivo anterior. Las utilidades netas atribuibles a acciones comunes aumentaron a 12,1 millones de dólares, un aumento de 4,9 millones de dólares (o del 68,1 %), respecto de los 7,2 millones de dólares en el mismo período fiscal de 2024”, comentó el señor Sagr.

Saleh Sagr, presidente y director ejecutivo, agregó: “Al 31 de octubre de 2025, nuestra cartera de pedidos totalizó 148,9 millones de dólares, lo que representa un aumento de 10,8 millones de dólares (o del 7,8 %) respecto de los 138,1 millones de dólares informados al 31 de enero de 2025. Nuestros niveles de cartera de pedidos actuales siguen demostrando un crecimiento significativo. En particular, la cartera de pedidos al final del tercer trimestre fiscal de 2025 refleja un aumento superior al 30 % respecto de la cartera de pedidos registrada al final del tercer trimestre del año anterior. Esta expansión es evidente tanto en América del Norte como en la región de Medio Oriente y norte de África, lo que pone de manifiesto la fortaleza sostenida en la demanda de nuestras soluciones”.

“Al 31 de octubre de 2025, nuestras ganancias en lo que va del año se aproximan a las ganancias informadas para el año fiscal 2024 entero. Las utilidades netas en lo que va del año atribuibles a acciones comunes fueron de 12,1 millones de dólares, un aumento de 3,1 millones de dólares (o del 34,4 %) respecto de los aproximadamente 9,0 millones de dólares en el año fiscal 2024. El hecho de que las utilidades netas en lo que va del año hayan superado los resultados del año fiscal 2024 entero cuando resta un trimestre fiscal en el año fiscal 2025 refleja una mejora operativa y financiera continua. Además, las utilidades netas atribuibles a acciones comunes para los tres y nueve meses que finalizaron el 31 de octubre de 2025 representan el nivel más alto de ganancias desde la transición de la Empresa de MFRI a Perma-Pipe en 2017", continuó el señor Sagr.

“Hemos seguido demostrando un rendimiento financiero sólido, apoyado por una actividad sostenida en nuestros principales mercados y un mejor apalancamiento operativo. Nuestras operaciones en Oriente Medio y América del Norte ofrecieron resultados sólidos, lo que es una evidencia aún mayor del fortalecimiento continuo de nuestra plataforma global. Este rendimiento se ve reflejado en nuestros resultados trimestrales y en lo que va del año, y también en el crecimiento de nuestra cartera de pedidos. Estos resultados también van en el sentido de nuestras iniciativas estratégicas, incluida nuestra inversión en la nueva planta de Catar, que se ha asegurado más de 5,0 millones de dólares en adjudicaciones con ejecución programada en lo que resta del año. Seguimos dedicados a impulsar un crecimiento rentable y a mejorar nuestra posición competitiva dentro de los mercados donde prestamos servicios”, concluyó el señor Sagr.

Resultados del tercer trimestre fiscal 2025

Las ventas netas fueron de 61,1 millones de dólares y de 41,6 millones de dólares en los tres meses que finalizaron el 31 de octubre de 2025 y 2024, respectivamente. El aumento de 19,5 millones de dólares fue consecuencia de mayores volúmenes de ventas en Oriente Medio y América del Norte.

Las utilidades brutas fueron de 21,0 millones de dólares y de 14,1 millones de dólares en los tres meses que finalizaron el 31 de octubre de 2025 y 2024, respectivamente. El aumento de 6,9 millones de dólares fue impulsado principalmente por un volumen de actividad más alto en el trimestre.

Los gastos generales y administrativos fueron de 8,3 millones de dólares y de 7,3 millones de dólares en los tres meses que finalizaron el 31 de octubre de 2025 y 2024, respectivamente. El aumento de 1,0 millón de dólares se debió principalmente a los mayores gastos de nómina y, en menor medida, a honorarios profesionales en el trimestre.

Los gastos por ventas fueron de 1,3 millones de dólares y de 1,2 millones de dólares en los tres meses que finalizaron el 31 de octubre de 2025 y 2024, respectivamente. El aumento de 0,1 millones de dólares se debió a un gasto de nómina más alto en el trimestre.

Los gastos por intereses netos permanecieron estables y fueron de medio millón de dólares en los tres meses que finalizaron el 31 de octubre de 2025 y 2024, respectivamente.

El ETR de la empresa fue del 27 % y del 32 % en los tres meses que finalizaron el 31 de octubre de 2025 y 2024, respectivamente. El ETR más bajo para los tres meses que finalizaron el 31 de octubre de 2025 se debió a la combinación de ganancias y pérdidas en distintas jurisdicciones.

Las utilidades netas atribuibles a acciones comunes fueron de 6,3 millones de dólares y de 2,5 millones de dólares en los tres meses que finalizaron el 31 de octubre de 2025 y 2024, respectivamente. El aumento de 3,8 millones de dólares se debió principalmente a la mayor actividad de ventas en el trimestre y a una mejor ejecución de proyectos.

Resultados en lo va del año fiscal 2025

Las ventas netas fueron de 155,8 millones de dólares y de 113,4 millones de dólares en los nueve meses que finalizaron el 31 de octubre de 2025 y 2024, respectivamente. El aumento de 42,4 millones de dólares fue consecuencia de mayores volúmenes de ventas en Oriente Medio y América del Norte.

Las utilidades brutas fueron de 52,2 millones de dólares y de 38,1 millones de dólares en los nueve meses que finalizaron el 31 de octubre de 2025 y 2024, respectivamente. El aumento de 14,1 millones de dólares fue impulsado principalmente por un volumen de actividad más alto.

Los gastos generales y administrativos fueron de 26,1 millones de dólares y de 19,5 millones de dólares en los nueve meses que finalizaron el 31 de octubre de 2025 y 2024, respectivamente. El aumento de 6,6 millones de dólares se debió a los mayores gastos de nómina y honorarios profesionales. Esto incluye un cargo por única vez debido a una aceleración de cierta compensación ejecutiva como consecuencia de una salida de la organización.

Los gastos por ventas permanecieron relativamente estables y fueron de 3,5 millones de dólares y de 3,8 millones de dólares en los nueve meses que finalizaron el 31 de octubre de 2025 y 2024, respectivamente. La disminución de 0,3 millones de dólares fue atribuible principalmente a un gasto de nómina más bajo.

Los gastos por intereses netos fueron de 1,3 millones de dólares y de 1,5 millones de dólares en los nueve meses que finalizaron el 31 de octubre de 2025 y 2024, respectivamente. La disminución de 0,2 millones de dólares fue consecuencia de una reducción general en las tasas de interés durante el año en curso.

El ETR de la empresa fue del 29 % y del 28 % en los nueve meses que finalizaron el 31 de octubre de 2025 y 2024, respectivamente. El cambio en el ETR se debe a la combinación de ganancias y pérdidas en distintas jurisdicciones.

Las utilidades netas atribuibles a acciones comunes fueron de 12,1 millones de dólares y de 7,2 millones de dólares en los nueve meses que finalizaron el 31 de octubre de 2025 y 2024, respectivamente. El aumento de 4,9 millones de dólares se debió principalmente a los mayores volúmenes de ventas y a una mejor ejecución de proyectos durante el año en curso.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (la “Empresa”) es líder global en tuberías preaisladas y sistemas de detección de fugas para recolección de petróleo y gas, calefacción y refrigeración urbana, y otras aplicaciones. Utiliza amplios conocimientos de ingeniería y fabricación para desarrollar soluciones de tuberías que resuelven desafíos complejos relacionados con el transporte seguro y eficiente de numerosos tipos de líquidos. En total, la Empresa posee operaciones en catorce plantas en siete países.

Declaraciones prospectivas

Ciertas afirmaciones y otra información incluidas en este comunicado de prensa que pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva constituyen “declaraciones prospectivas” en el marco de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión enmendada, y la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, en su versión enmendada, y están sujetas a las salvaguardas creadas en ellas, incluidas, entre otras, declaraciones relacionadas con las operaciones y el rendimiento futuro de la Empresa. Estas declaraciones deben considerarse sujetas a los numerosos riesgos e incertidumbres que existen en las operaciones y el entorno comercial de la Empresa. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los siguientes: (i) fluctuaciones en el precio del petróleo y el gas natural, y su impacto en el volumen de pedidos de productos de la Empresa por parte de los clientes; (ii) la capacidad de la Empresa de comprar materias primas a precios favorables y de mantener relaciones beneficiosas con sus proveedores; (iii) reducciones del gasto gubernamental en proyectos que utilizan productos de la Empresa, y problemas de liquidez y acceso a fondos de capital de los clientes no gubernamentales de la Empresa; (iv) la capacidad de la Empresa de pagar su deuda y renovar las facilidades de crédito internacional que vencen; (v) la capacidad de la Empresa de ejecutar de manera efectiva su plan estratégico y lograr rentabilidad sostenida y flujos de caja positivos; (vi) la capacidad de la Empresa de recibir pagos en una cuenta por cobrar a largo plazo relacionada con un proyecto en Oriente Medio; (vii) la capacidad de la Empresa de interpretar los cambios en la legislación y la normativa impositiva; (viii) la capacidad de la Empresa de utilizar sus arrastres de pérdidas operativas netas; (ix) revocaciones de utilidades y ganancias registradas previamente que sean consecuencia de estimaciones inexactas realizadas en conexión con el reconocimiento de ingresos "a lo largo del tiempo" de la Empresa; (x) la incapacidad de la Empresa de establecer y mantener un control interno efectivo sobre los informes financieros; (xi) el momento de la recepción, la ejecución, la entrega y la aceptación de pedidos de productos de la Empresa; (xii) la capacidad de la Empresa de negociar exitosamente acuerdos de facturación progresiva para sus grandes contratos; (xiii) precios agresivos de competidores existentes y el ingreso de nuevos competidores en mercados donde opera la Empresa; (xiv) la capacidad de la Empresa de fabricar productos que no tengan defectos latentes y de recuperarse de proveedores que puedan suministrar materiales defectuosos a la Empresa; (xv) reducciones o cancelaciones de pedidos incluidos en la cartera de pedidos de la Empresa; (xvi) riesgos e incertidumbres específicos de las operaciones comerciales internacionales de la Empresa; (xvii) la capacidad de la Empresa de atraer y conservar personal clave y ejecutivos sénior; (xviii) la capacidad de la Empresa de lograr los beneficios esperados con sus iniciativas de crecimiento; (xix) el impacto de la pandemia y otras crisis de salud pública en la Empresa y sus operaciones; y (xx) el impacto de las amenazas de ciberseguridad en los sistemas de tecnología de información de la Empresa. Se recomienda encarecidamente que los accionistas, los potenciales inversores y otros lectores consideren con atención estos factores al evaluar las declaraciones prospectivas, y se les advierte que no depositen una confianza indebida en ellas. Las declaraciones prospectivas realizadas en el presente solo son válidas a la fecha de este comunicado de prensa, y no asumimos obligación alguna de actualizar públicamente ninguna de estas declaraciones prospectivas, sea como consecuencia de información nueva, eventos futuros u otros motivos. Puede encontrar información más detallada sobre los factores que pueden afectar nuestro rendimiento en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores, que están disponibles en https://www.sec.gov y en la sección Centro de Inversores de nuestro sitio web (http://investors.permapipe.com).

El año fiscal de la Empresa finaliza el 31 de enero. Los años, los resultados y los saldos descritos con la leyenda 2025, 2024 y 2023 corresponden a los años fiscales finalizados el 31 de enero de 2026, 2025 y 2024, respectivamente.

Se puede encontrar más información sobre los resultados financieros de la Empresa para los tres y los nueve meses finalizados el 31 de octubre de 31 de 2025, incluido el debate y el análisis del equipo ejecutivo relacionado con el estado financiero y los resultados de las operaciones de la Empresa, en el formulario 10-Q del período trimestral finalizado el 31 de octubre de 2025, que se presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores en la fecha del presente documento o alrededor de la misma y estará disponible en www.sec.gov y www.permapipe.com. Para obtener más información, visite el sitio web de la Empresa.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS CONSOLIDADOS DE OPERACIONES RESUMIDOS (En miles, excepto los datos por acción) Tres meses finalizados el 31 de octubre Nueve meses finalizados el 31 de octubre 2025 2024 2025 2024 Ventas netas USD 61.148 USD 41.563 USD 155.796 USD 113.397 Costo de ventas 40.143 27.477 103.645 75.320 Utilidades brutas 21.005 14.086 52.151 38.077 Gastos operativos totales 9602 8500 29.672 23.214 Utilidades de operaciones 11.403 5586 22.479 14.863 Gastos por intereses 497 468 1318 1489 Otros gastos 6 50 72 156 Ganancias antes del impuesto sobre la renta 10.900 5068 21.089 13.218 Gastos del impuesto sobre la renta 2986 1615 6058 3692 Utilidades netas 7914 3453 15.031 9526 Menos: utilidades netas atribuibles a intereses minoritarios 1599 962 2913 2303 Utilidades netas atribuibles a acciones comunes USD 6315 USD 2491 USD 12.118 USD 7223 Ganancias por acción Básicas USD 0,78 USD 0,31 USD 1,51 USD 0,91 Diluidas USD 0,77 USD 0,31 USD 1,49 USD 0,90

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. Y SUBSIDIARIAS BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS RESUMIDOS (En miles) 31 de octubre de 2025 31 de enero de 2025 ACTIVOS Activos corrientes USD 151.576 USD 108.802 Activos a largo plazo 65.409 56.439 Activos totales USD 216.985 USD 165.241 PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE Pasivos corrientes USD 86.301 USD 54.063 Pasivos a largo plazo 30.696 28.073 Pasivos totales 116.997 82.136 Intereses minoritarios 14.235 10.967 Capital contable 85.753 72.138 Pasivos totales y capital contable USD 216.985 USD 165.241

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. Y SUBSIDIARIAS



CONCILIACIÓN DE MEDIDAS FINANCIERAS NO GAAP



INGRESO BRUTO AJUSTADO



(En miles)



(Sin auditar)

La siguiente información incluye una conciliación de la medida financiera no GAAP de ingreso bruto ajustado y ganancias antes del impuesto sobre la renta preparada de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados ("GAAP") para los tres y los nueve meses finalizados el 31 de octubre de 2025 y 2024, respectivamente. El objetivo de esta conciliación es ofrecer información útil a los inversores para la evaluación del rendimiento de la Empresa. El ingreso bruto ajustado incluye ciertos ajustes, que se identifican a continuación. Esta medida no se considera una alternativa a las ganancias antes del impuesto sobre la renta o a otras medidas financieras de rendimiento que se preparan de acuerdo con GAAP. La Empresa considera que la exclusión de ciertos elementos de las ganancias antes del impuesto sobre la renta permite que los inversores evalúen de manera más efectiva el rendimiento operativo de la Empresa e identifiquen tendencias que pueden no ser evidentes debido a la variabilidad y la naturaleza infrecuente de estos elementos. Además, la Empresa considera que esta medida ofrece información importante a los inversores cuando se comparan resultados entre períodos y rendimiento respecto a los pares de la Empresa.

Los ajustes realizados para algunos elementos se describen en más detalle a continuación: (i) cargo por única vez relacionado con la aceleración de la compensación ejecutiva; (ii) otros cargos no recurrentes. Como consecuencia de estos ajustes, algunos elementos que afectan las ganancias antes del impuesto sobre la renta pueden no ser comparables con medidas similares de otras empresas.

La siguiente tabla muestra una conciliación entre las medidas financieras GAAP y no GAAP:

Tres meses finalizados el 31 de julio Seis meses finalizados el 31 de julio 2025 2024 2025 2024 Ganancias antes del impuesto sobre la renta (según lo declarado en GAAP) USD 10.900 USD 5068 USD 21.089 USD 13.218 Aceleración de ciertas compensaciones ejecutivas - - 2018 - Otros cargos por única vez - - 88 - Ingreso bruto ajustado USD 10.900 USD 5068 USD 23.195 USD 13.218

