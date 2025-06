Perma-Pipe International Holdings, Inc. anuncia los resultados financieros del primer trimestre de 2025

La Compañía generó ventas netas por 46,7 millones de dólares en comparación con los 34,3 millones de dólares del primer trimestre de 2024

Ingresos antes de impuestos de 7,4 millones de dólares en comparación con los 2,6 millones de dólares del primer trimestre de 2024

Volumen acumulado de 131,1 millones de dólares al 30 de abril de 2025 en comparación con los 63,1 millones al 30 de abril de 2024





SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) anunció hoy los resultados financieros correspondientes al primer trimestre que finalizó el 30 de abril de 2025.

“Las ventas del primer trimestre fueron de 46,7 millones de dólares, lo que representó un aumento de 12,4 millones de dólares, o 36,2 %, en comparación con los 34,3 millones de dólares del mismo trimestre del año anterior. Los ingresos netos atribuibles a acciones ordinarias de 5,0 millones de dólares representaron un aumento de 3,6 millones, o 243 %, en comparación con los 1,4 millones de dólares en el primer trimestre del año anterior”, observó el presidente y director ejecutivo Saleh Sagr.

El volumen acumulado actualmente se sitúa en 131,1 millones de dólares, lo que representa una disminución de 7,0 millones de dólares, en comparación con los 138,1 millones de dólares al 31 de enero de 2025. Sin embargo, la Compañía ha sufrido un aumento significativo en el volumen acumulado de 68,0 millones de dólares, o 108 %, en comparación con los 63,1 millones de dólares al 30 de abril de 2024. Nos sentimos alentados por el nivel de volumen acumulado que hemos logrado, que sigue siendo más del doble del volumen acumulado informado al final del primer trimestre del año anterior”, continuó el señor Sagr.

“Nuestros resultados del primer trimestre representan un rendimiento sin precedentes en nombre de la Compañía dado que tanto las ventas como los ingresos netos atribuibles a las acciones ordinarias alcanzaron los niveles máximos de rendimiento en el primer trimestre desde la transición de MFRI a Perma-Pipe en 2017. Además, los ingresos netos atribuibles a las acciones ordinarias durante el primer trimestre representan aproximadamente el 55 % de los resultados de todo el año fiscal 2024 de la Compañía”, observó el presidente y director ejecutivo Saleh Sagr.

“Estamos satisfechos con el nivel de actividad comercial que hemos experimentado en varios mercados, que contribuyeron al aumento general en las ventas y ganancias durante el primer trimestre. Además, nos sentimos muy alentados por el nivel de rendimiento tanto en América y en la región MENA, que produjo resultados similares en el primer trimestre”, comentó el señor Sagr.

“La fortaleza de nuestros resultados del primer trimestre brinda un impulso significativo para el resto de los trimestres del año fiscal 2025. Nos complace que la Compañía continuará aprovechando este impulso y fomentará una mayor participación en los planes de desarrollo en MENA y ganará una participación en el mercado adicional en la región de Norteamérica”, concluyó el señor Sagr.

Resultados del primer trimestre fiscal de 2025

Las ventas netas fueron de 46,7 millones de dólares y 34,3 millones de dólares en los trimestre finalizados el 30 de abril de 2025 y 2024, respectivamente. El aumento de 12,4 millones de dólares, o 36 %, fue el resultado de un aumento en el volumen de ventas en Oriente Medio y Norteamérica.

El beneficio bruto fue de 16,7 millones de dólares, o 36 % de ventas netas, y 10,5 millones de dólares, o 31 % de ventas netas, en los trimestres finalizados el 30 de abril de 2025 y 2024, respectivamente. El aumento de 6,2 millones de dólares se vio impulsado en gran medida por el mayor volumen de actividad y los mejores márgenes debido a la combinación de productos.

Los gastos generales y administrativos fueron de 7,7 millones de dólares y 6,1 millones de dólares en los trimestres finalizados el 30 de abril de 2025 y 2024, respectivamente. El aumento de 1,6 millones de dólares se debió a mayores gastos de nómina y honorarios profesionales en el trimestre.

Los gastos de venta mantuvieron un nivel constante y fueron de 1,1 millones de dólares y 1,2 millones de dólares en los trimestres finalizados el 30 de abril de 2025 y 2024, respectivamente.

Los gastos de intereses netos mantuvieron un nivel constante y fueron de 0,4 millones de dólares y 0,5 millones de dólares en los trimestres finalizados el 30 de abril de 2025 y 2024, respectivamente.

El rubro de otros gastos mantuvo un nivel constante y fue menor a 0,1 millones en los trimestres finalizados el 30 de abril de 2025 y 2024, respectivamente.

El tipo impositivo efectivo (ETR) de la Compañía fue del 21 % y 30 % en los trimestres finalizados el 30 de abril de 2025 y 2024, respectivamente. El cambio en el ETR se debe a la combinación de ingresos y pérdidas en varias jurisdicciones.

Los ingresos netos atribuibles a acciones ordinarias fueron de 5,0 millones de dólares y 1,4 millones de dólares en los trimestres finalizados el 30 de abril de 2025 y 2024, respectivamente. El aumento de 3,6 millones de dólares se debió, en gran medida, a los mayores volúmenes de ventas y una mejor ejecución de proyectos en el trimestre.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (la “Compañía”) es líder mundial en sistemas de tuberías preaisladas y de detección de fugas para la industria del petróleo y el gas, la calefacción y refrigeración urbanas, y otras aplicaciones. Utiliza su amplia experiencia en ingeniería y fabricación para desarrollar soluciones de tuberías que resuelven los complejos desafíos del transporte seguro y eficiente de diversos tipos de líquidos. En total, Perma-Pipe opera en catorce ubicaciones en seis países.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones y otra información contenida en este comunicado de prensa que pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva constituyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, según sus modificaciones, y están sujetas a las salvaguardias creadas por ellas, incluidas, entre otras, las declaraciones sobre el desempeño y las operaciones futuras esperadas de la Compañía. Estas declaraciones deben considerarse sujetas a los numerosos riesgos e incertidumbres que existen en las operaciones y el entorno comercial de la Compañía. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los siguientes: (i) las fluctuaciones en el precio del petróleo y el gas natural y su impacto en el volumen de pedidos de los clientes para los productos de la Compañía; (ii) la capacidad de la Compañía para comprar materias primas a precios favorables y mantener relaciones beneficiosas con sus proveedores; (iii) disminuciones en el gasto gubernamental en proyectos que utilizan los productos de la Compañía y desafíos a la liquidez y al acceso a fondos de capital de los clientes no gubernamentales de la Compañía; (iv) la capacidad de la Compañía para pagar su deuda y renovar las líneas de crédito internacionales que vencen; (v) la capacidad de la Compañía para ejecutar eficazmente su plan estratégico y lograr rentabilidad y flujos de efectivo positivos; (vi) la capacidad de la Compañía para cobrar una cuenta por cobrar a largo plazo relacionada con un proyecto en Medio Oriente; (vii) la capacidad de la Compañía para interpretar los cambios en las regulaciones y la legislación tributaria; (viii) la capacidad de la Compañía para utilizar sus pérdidas operativas netas arrastradas; (ix) las reversiones de ingresos y ganancias previamente registrados resultantes de estimaciones inexactas realizadas en relación con el reconocimiento de ingresos por porcentaje de finalización de la Compañía; (x) la incapacidad de la Compañía para establecer y mantener un control interno efectivo sobre los informes financieros; (xi) el momento de la recepción, ejecución, entrega y aceptación de los pedidos de los productos de la Compañía; (xii) la capacidad de la Compañía para negociar con éxito acuerdos de facturación progresiva para sus grandes contratos; (xiii) la fijación de precios agresivos por parte de los competidores existentes y la entrada de nuevos competidores en los mercados en los que opera la Compañía; (xiv) la capacidad de la Compañía para fabricar productos libres de defectos latentes y recuperarse de los proveedores que puedan proporcionar materiales defectuosos a la Compañía; (xv) las reducciones o cancelaciones de pedidos incluidos en la cartera de pedidos de la Compañía; (xvi) los riesgos e incertidumbres relacionados con las operaciones comerciales internacionales de la Compañía; (xvii) la capacidad de la Compañía para atraer y retener a la alta gerencia y al personal clave; (xviii) la capacidad de la Compañía para lograr los beneficios esperados de sus iniciativas de crecimiento; (xix) el impacto de la pandemia y otras crisis de salud pública en la Compañía y sus operaciones y (xx) el impacto de las amenazas de ciberseguridad en los sistemas de tecnología de la información de la Compañía. Se insta a los accionistas, posibles inversores y demás lectores a considerar cuidadosamente estos factores al evaluar las declaraciones prospectivas y se les advierte que no confíen indebidamente en ellas. Las declaraciones prospectivas aquí contenidas se realizan únicamente a la fecha de este comunicado de prensa, y no asumimos ninguna obligación de actualizarlas públicamente, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra causa. Puede encontrar información más detallada sobre los factores que pueden afectar nuestro rendimiento en nuestros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), disponibles en https://www.sec.gov y en la sección Centro de Inversores de nuestro sitio web (http://investors.permapipe.com).

El año fiscal de la Compañía finaliza el 31 de enero. Los años, resultados y balances descritos en 2025, 2024 y 2023 corresponden al año fiscal finalizado el 31 de enero de 2026, 2025 y 2024, respectivamente.

La información adicional referida a los resultados financieros de la Compañía correspondientes al año fiscal finalizado el 31 de enero de 2025, incluidos

el análisis y el debate de la dirección sobre la situación financiera y los resultados de las operaciones de la Compañía, se encuentra en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de enero de 2025, que se presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores en o alrededor de la fecha del presente documento y al que se podrá acceder en www.sec.gov y www.permapipe.com. Para más información, visite el sitio web de la Compañía.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. AND SUBSIDIARIES RESUMEN DE DECLARACIONES DE OPERACIONES CONSOLIDADAS (En miles, excepto en los datos por acción) (Sin auditar) Trimestre finalizado el 30 de abril de 2025 2024 Ventas netas $ 46 747 $ 34 321 Utilidades brutas 16 724 10 517 Gastos operativos totales 8 835 7 383 Ingresos de operaciones 7 889 3 134 Gasto por intereses 406 507 Otros gastos 47 67 Ingresos antes del impuesto a las ganancias 7 436 2 560 Gastos por impuesto a las ganancias 1 582 770 Ingresos netos $ 5 854 $ 1 790 Menos: ingresos netos atribuibles a participaciones no dominantes 902 347 Ingresos netos atribuibles a acciones ordinarias $ 4 952 $ 1 443 Media ponderada de acciones ordinarias en circulación Básicas 7 983 7 906 Diluidas 8 079 8 056 Ganancias por acción atribuibles a acciones ordinarias Básicas $ 0,62 $ 0,18 Diluidas $ 0,61 $ 0,18

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. AND SUBSIDIARIES RESUMEN DE BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS (En miles) (Sin auditar) 30 de abril de 2025 31 de enero de 2025 ACTIVOS Activos corrientes $ 120 700 $ 108 802 Activos a largo plazo 57 615 56 439 Activos totales $ 178 315 $ 165 241 PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE Pasivos corrientes $ 61 751 $ 54 063 Pasivos a largo plazo 26 459 28 073 Pasivos totales 88 210 82 136 Participaciones no dominantes 12 238 10 967 Capital contable 77 867 72 138 Pasivos y capital contable total $ 178 315 $ 165 241

