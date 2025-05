Perma-Pipe International Holdings, Inc. anuncia los resultados financieros del cuarto trimestre y del ejercicio fiscal 2024

La Compañía generó unas ventas netas de 45,0 millones de dólares en el trimestre y 158,4 millones en el año.

Los ingresos antes de impuesto a las ganancias fueron de 5,3 millones de dólares en el trimestre y 18,5 millones en el año.

Volumen acumulado de 138,1 millones de dólares a 31 de enero de 2025, frente a 68,5 millones de dólares a 31 de enero de 2024.

«Las ventas del cuarto trimestre y de todo el año 2024 muestran un crecimiento moderado y ascendieron a 45,0 millones de dólares y 158,4 millones de dólares, lo que supone un aumento de 4,8 millones de dólares y 7,7 millones de dólares, en comparación con el año anterior.

Los ingresos antes de impuestos fueron de 5,3 millones de dólares y 18,5 millones de dólares en el cuarto trimestre y para todo el año 2024, lo que supone un aumento de 2,1 millones de dólares y 8,6 millones de dólares con respecto al año anterior. Este aumento significativo fue el resultado de nuestro enfoque en productos y servicios de mayor margen que contribuyeron a mejorar el rendimiento de los márgenes.

Los ingresos netos después de impuestos e intereses minoritarios fueron de 1,5 millones de dólares y 9,0 millones de dólares en el cuarto trimestre y para todo el año 2024. Aunque los ingresos netos de 2024 supusieron un descenso de 1,5 millones de dólares, en comparación con los 10,5 millones del año pasado, la reducción se debió a un beneficio fiscal no monetario único de 5,9 millones de dólares en el año anterior, después de que se nos permitiera reconocer el beneficio de pérdidas fiscales pasadas. Si se excluye el impacto del beneficio fiscal, el beneficio neto después de impuestos e intereses minoritarios supuso un aumento de 4,4 millones de dólares», señaló el director ejecutivo David Mansfield.

«El volumen acumulado experimentó un crecimiento significativo a lo largo del año y ahora asciende a 138,1 millones de dólares, lo que supone un aumento del 102% en comparación con el año anterior. El aumento del volumen acumulado nos permite estar en una buena posición para comenzar el ejercicio 2025», comentó Mansfield.

«Hemos logrado hitos considerables a lo largo del año, demostrados por los ingresos antes de impuestos, la mejora de los márgenes y el crecimiento significativo del volumen acumulado. La empresa conjunta en Arabia Saudita que se formó en 2023 sigue superando las expectativas, y estamos empezando a ver una mayor actividad en las nuevas instalaciones de Vars, Ontario, en Canadá», continuó el Sr. Mansfield.

«El 2024 fue sin dudas un año fuerte para la Compañía. Nuestra capacidad para asegurar varias adjudicaciones de proyectos a gran escala proporciona un buen impulso en 2025, además de posicionar a Perma-Pipe como un proveedor viable para futuros megaproyectos. Esto incluye las oportunidades en Qatar. El éxito de la empresa conjunta también nos permitió establecer una mayor presencia en Arabia Saudita, y nos sentimos alentados por la reciente evolución positiva que se está produciendo en Norteamérica», concluyó el Sr. Mansfield.

Resultados del ejercicio 2024

Las ventas netas ascendieron a 158,4 y 150,7 millones de dólares en los ejercicios finalizados el 31 de enero de 2025 y 2024, respectivamente. El aumento de 7,7 millones de dólares se debió principalmente a mayores volúmenes de ventas en Oriente Medio y Canadá.

El beneficio bruto fue de 53,2 millones de dólares, o el 34% de las ventas netas, y de 41,5 millones de dólares, o el 28% de las ventas netas, en los ejercicios finalizados el 31 de enero de 2025 y 2024, respectivamente. El aumento de 11,7 millones de dólares se debió a los mayores volúmenes de ventas y a la mejora de los márgenes brutos en Oriente Medio y Canadá.

Los gastos generales y administrativos ascendieron a 28,0 y 22,6 millones de dólares en los ejercicios cerrados a 31 de enero de 2025 y 2024, respectivamente. El aumento de 5,4 millones de dólares se debió principalmente al incremento de los costos de indemnización y los honorarios profesionales.

Los gastos de venta fueron de 4,9 y 5,5 millones de dólares en los ejercicios cerrados el 31 de enero de 2025 y 2024, respectivamente. El descenso de 600 000 dólares se debió a la reducción de los gastos de nóminas durante el año.

Los gastos por intereses fueron de 1,9 y 2,3 millones de dólares en los ejercicios cerrados a 31 de enero de 2025 y 2024, respectivamente. El descenso de 400 000 de dólares se debió a la disminución de los empréstitos y, en menor medida, a la bajada de los tipos de interés.

Otros ingresos fueron de 0,1 millones de dólares, frente a otros gastos de 1,2 millones de dólares en los ejercicios cerrados a 31 de enero de 2025 y 2024, respectivamente. La variación se debe principalmente a un gasto extraordinario no recurrente relacionado con una liquidación no monetaria antes de impuestos resultante de la rescisión del plan de pensiones de la Compañía.

El tipo impositivo efectivo («TIE») de la Compañía en todo el mundo fue del 29,1% y (33,6%) en los ejercicios cerrados a 31 de enero de 2025 y 2024, respectivamente. El cambio en el TIE se debió en gran medida a los cambios en la combinación de ingresos y pérdidas en varias jurisdicciones fiscales y a la liberación de la provisión de valoración nacional parcial en el ejercicio anterior. Para más información, véase la Nota 7: Impuesto a las ganancias, en las Notas a los Estados Financieros Consolidados.

El ingreso neto atribuible a las acciones ordinarias fue de 9,0 y 10,5 millones de dólares en los ejercicios cerrados a 31 de enero de 2025 y 2024, respectivamente. La disminución de los ingresos netos fue consecuencia de los cambios comentados anteriormente, menos los importes atribuibles a participaciones no dominantes.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (la «Compañía») es líder mundial en tuberías preaisladas y sistemas de detección de fugas para recolección de petróleo y gas, calefacción y refrigeración urbana y otras aplicaciones. Utiliza su amplia experiencia en ingeniería y fabricación para desarrollar soluciones de tuberías que resuelven problemas complejos relacionados con el transporte seguro y eficiente de muchos tipos de líquidos. En total, la Compañía tiene operaciones en catorce sedes ubicadas en seis países.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones y otra información incluida en este comunicado de prensa, que pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva, constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la sección 27A de la Ley de Títulos Valores de 1933, incluidas sus modificaciones, y la sección 21E de la Ley de Títulos Valores y Bolsas de 1934, incluidas sus modificaciones, y están sujetas a las disposiciones de puerto seguro creadas por consiguiente, incluidas, entre otras, afirmaciones relacionadas con las operaciones y el rendimiento futuro esperado de la Compañía. Estas declaraciones deben considerarse sujetas a los numerosos riesgos e incertidumbres que existen en las operaciones y el entorno comercial de la Compañía. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los siguientes: (i) fluctuaciones en el precio del petróleo y el gas natural y su impacto en el volumen de pedidos de los clientes para los productos de la Compañía; (ii) la capacidad de la Compañía de comprar materia prima a precios favorables para mantener una relación beneficiosa con sus proveedores; (iii) reducciones del gasto de los gobiernos en proyectos que utilizan productos de la Compañía, y obstáculos de liquidez y en el acceso a fondos de capital de los clientes no gubernamentales de la Compañía; (iv) la capacidad de la Compañía de cancelar su deuda y renovar las facilidades de créditos internacionales que vencen; (v) la capacidad de la Compañía de ejecutar con éxito su plan estratégico y lograr rentabilidad y flujos de caja positivos; (vi) la capacidad de la Compañía de cobrar una cuenta deudora a largo plazo relacionada con un proyecto en Oriente Medio; (vii) la capacidad de la Compañía de interpretar los cambios en la legislación y las regulaciones fiscales; (viii) la capacidad de la Compañía de utilizar sus arrastres de pérdidas operativas netas; (ix) las reversiones de ingresos y beneficios registrados previamente que sean consecuencia de una estimación inexacta realizada en relación con el reconocimiento de ingresos «a lo largo del tiempo» de la Compañía; (x) la incapacidad de la Compañía de establecer y mantener un control interno efectivo de sus informes financieros; (xi) el momento de la recepción, la ejecución, la entrega y la aceptación de pedidos de productos de la Compañía; (xii) la capacidad de la Compañía de negociar con éxito acuerdos de facturación progresiva para contratos grandes; (xiii) los precios agresivos de competidores existentes y el ingreso de nuevos competidores en los mercados donde opera la Compañía; (xiv) la capacidad de la Compañía de fabricar productos sin defectos ocultos y de recuperarse ante casos donde proveedores pueden proporcionar materiales defectuosos a la Compañía; (xv) reducciones o cancelaciones de pedidos incluidos en la cartera de pedidos pendientes de la Compañía; (xvi) riesgos e incertidumbres específicos de las operaciones comerciales internacionales de la Compañía; (xvii) la capacidad de la Compañía de atraer y conservar altos cargos gerenciales y personal clave; (xviii) la capacidad de la Compañía de lograr los beneficios esperados de sus iniciativas de crecimiento; (xix) el impacto de las pandemias y otras crisis de salud pública sobre la Compañía y sus operaciones, y (xx) el impacto de las amenazas de ciberseguridad sobre los sistemas de tecnología de la información de la Compañía. Se recomienda que los accionistas, potenciales inversores y otros lectores consideren estos factores con especial cuidado al evaluar las declaraciones prospectivas, y advertimos que no se debe depositar una confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluidas en el presente solo son válidas a la fecha de este comunicado de prensa, y no asumimos obligación alguna de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, sea como resultado de información nueva, eventos futuros u otros motivos. Se puede encontrar información más detallada que puede afectar nuestro rendimiento en nuestras presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, SEC), que está disponible en https://www.sec.gov y en la sección Centro para Inversores de nuestro sitio web (http://investors.permapipe.com).

El ejercicio fiscal de la Compañía finaliza el 31 de enero. Los años, resultados y balances descritos como 2024, 2023 y 2022 corresponden al ejercicio fiscal finalizado el 31 de enero de 2025, 2024 y 2023, respectivamente.

Para profundizar en la información sobre los resultados financieros de la Compañía en el ejercicio fiscal cerrado el 31 de enero de 2025, incluido el análisis y el debate de la dirección sobre la situación financiera y los resultados de las operaciones de la Compañía, consulte el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de enero de 2025, que se presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores en o alrededor de la fecha del presente documento y al que se podrá acceder en www.sec.gov y www.permapipe.com . Para más información, visite el sitio web de la Compañía.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. Y FILIALES



RESUMEN DE DECLARACIONES DE OPERACIONES CONSOLIDADAS



(En miles, excepto en los datos por acción)



(Sin auditar)

Año finalizado el 31 de enero de 2025 2024 Ventas netas $ 158 384 $ 150 668 Utilidades brutas 53 248 41 458 Gastos operativos totales 32 947 28 099 Ingresos de operaciones 20 301 13 359 Gasto por intereses, neto 1940 2266 Otros ingresos (gastos) 107 (1202 ) Ingresos antes del impuesto a las ganancias 18 468 9891 Gastos por impuesto a las ganancias (beneficio) 5377 (3320 ) Ingresos netos $ 13 091 $ 13 211 Menos: ingresos netos atribuibles a participaciones no dominantes 4108 2740 Ingresos netos atribuibles a acciones comunes $ 8983 $ 10 471 Media ponderada de acciones ordinarias en circulación Básicas 7956 7977 Diluidas 8015 8073 Ganancias por acción Básicas $ 1,13 $ 1,31 Diluidas $ 1,12 $ 1,30

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. Y FILIALES



RESUMEN DE BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS



(En miles)



(Sin auditar)

31 de enero de 2025 2024 ACTIVOS Activos corrientes $ 108 802 $ 98 818 Activos a largo plazo 56 439 56 893 Activos totales $ 165 241 $ 155 711 PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE Pasivos corrientes $ 54 063 $ 57 742 Pasivos a largo plazo 28 073 25 991 Pasivos totales 82 136 83 733 Participaciones no dominantes 10 967 6266 Capital contable 72 138 65 712 Pasivos y capital contable total $ 165 241 $ 155 711

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. Y FILIALES



CONCILIACIÓN DE LAS MEDIDAS FINANCIERAS NO ESTABLECIDAS EN LOS PCGA DE LOS



INGRESOS AJUSTADOS ANTES DE IMPUESTOS



(En miles)



(Sin auditar)

La siguiente información contiene una conciliación de las medidas financieras no establecidas en los PCGA de los ingresos ajustados antes de impuestos y los ingresos antes de impuestos preparados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados («PCGA») para los doce meses finalizados el 31 de enero de 2025 y 2024, respectivamente. Esta conciliación tiene por objeto proporcionar a los inversores información útil que les permita evaluar los resultados de la Compañía. El resultado ajustado antes de impuestos incluye ciertos ajustes que se indican a continuación. Esta medida no se considera una alternativa a los ingresos antes de impuestos u otras medidas financieras de rendimiento que se preparan de conformidad con los PCGA. La Compañía considera que la exclusión de determinadas partidas de los ingresos antes de impuestos permite a los inversores evaluar con mayor eficacia el rendimiento operativo de la Compañía e identificar tendencias que podrían no ser evidentes debido a la variabilidad y la naturaleza poco frecuente de estas partidas. Además, la Compañía cree que esta medida proporciona información significativa a los inversores cuando comparan los resultados entre períodos y el rendimiento con respecto a los homólogos de la Compañía.

Los ajustes realizados por determinados conceptos se describen con más detalle a continuación: (i) gasto extraordinario para rescindir el plan de pensiones de la Compañía; (ii) gastos extraordinarios relacionados con un acuerdo de litigio que surgió del cumplimiento normativo y de proyectos ejecutados entre 2007 y 2011; (iii) ajuste por única vez por la liberación del pasivo de la Compañía por un proyecto pasado; (iv) otros gastos no recurrentes. Como resultado de estos ajustes, algunas partidas que afectan a los ingresos antes de impuestos pueden no ser comparables con medidas similares de otras empresas.

La tabla a continuación ofrece una conciliación de las medidas financieras PCGA y no establecidas en los PCGA:

En los doce meses finalizados el 31 de enero de 2025 31 de enero de 2024 Ingresos antes de impuestos (PCGA según se informa) $ 18 468 $ 9891 Finalización del plan de pensiones - 479 Resolución de litigios 35 709 Otros gastos extraordinarios 517 - Resultado ajustado antes de impuestos $ 19 020 $ 11 079

