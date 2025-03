Perma-Pipe International Holdings, Inc. anuncia el nombramiento de Jon C. Biro como miembro de su Consejo de Administración

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH), anuncia cambios en su Consejo de Administración, entre los que se incluyen el nombramiento del Sr. Jon C. Biro, efectivo a partir del 4 de marzo de 2025.





El Sr. Biro, de 58 años, cuenta con una amplia experiencia en liderazgo empresarial, finanzas, consejos de administración y dirección ejecutiva, y es asesor operativo de Snow Peak Capital, LLC desde 2022, además de formar parte del consejo de administración de una de sus empresas en cartera, Sandy Alexander, Inc., un negocio de impresión comercial. Anteriormente, el Sr. Biro fue director financiero de varias empresas públicas, entre ellas Harte-Hanks, Inc., un negocio de servicios de marketing de 2017 a 2019, Exterran Holdings, Inc., en el negocio de compresión de gas natural de 2014 a 2017, y Consolidated Graphics, Inc., de 2008 a 2014, un consolidador de impresoras comerciales. Además, desde 2010, el Sr. Biro ha formado parte del consejo de administración de Vision Plastics New Zealand, Ltd., una empresa privada de procesamiento de plásticos. Se licenció en Psicología con especialización en Economía por la Universidad de Texas y obtuvo un máster en Contabilidad por la Universidad de Houston.

David Mansfield, presidente y director ejecutivo, comentó: «Evaluamos periódicamente la composición de nuestro Consejo de Administración para asegurarnos de que cuenta con las competencias, la experiencia y las perspectivas necesarias para impulsar el crecimiento de nuestros accionistas. También nos esforzamos por mantenerlo renovado para mantener la diversidad de pensamiento y las ideas contemporáneas coherentes con las mejores prácticas de la industria. La incorporación del Sr. Biro como director independiente aportará nuevos y amplios conocimientos financieros para llenar el vacío que genera la dimisión anunciada de la Sra. Boiter del Consejo de Administración a principios de este año. Nos complace enormemente que se una a nuestro Consejo».

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH, «Perma-Pipe» o la «Compañía») es líder mundial en sistemas de tuberías preaisladas y detección de fugas para petróleo y gas, calefacción y refrigeración urbana y otras aplicaciones. Utiliza su amplia experiencia en ingeniería y fabricación para desarrollar soluciones de tuberías que resuelven complejos retos relacionados con el transporte seguro y eficiente de muchos tipos de líquidos. En total, Perma-Pipe opera en quince localidades de seis países.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones y otra información contenida en este comunicado de prensa, que pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva, constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada, y están sujetas a los mecanismos de salvaguarda creados por las mismas, incluidas, entre otras, las declaraciones relativas a los resultados y operaciones futuros previstos de la empresa. Estas afirmaciones deben considerarse sujetas a los numerosos riesgos e incertidumbres que existen en las operaciones y el entorno empresarial de la empresa. Tales riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los siguientes: (i) las fluctuaciones del precio del petróleo y del gas natural y su impacto en el volumen de pedidos de los clientes de los productos de la Compañía; (ii) la capacidad de la Compañía para adquirir materias primas a precios favorables y para mantener relaciones beneficiosas con sus proveedores; (iii) la disminución del gasto público en proyectos que utilicen los productos de la Compañía, y los retos para la liquidez y el acceso a fondos de capital de los clientes no gubernamentales de la Compañía; (iv) la capacidad de la Compañía para reembolsar su deuda y renovar las líneas de crédito internacionales que expiran; (v) la capacidad de la Compañía para ejecutar de forma eficaz su plan estratégico y lograr una rentabilidad sostenida y flujos de caja positivos; (vi) la capacidad de la Compañía para cobrar una cuenta por cobrar a largo plazo relacionada con un proyecto en Oriente Medio; (vii) la capacidad de la Compañía para interpretar los cambios en la normativa y legislación fiscales; (viii) la capacidad de la Compañía para utilizar sus pérdidas netas de explotación; (ix) las reversiones de ingresos y beneficios registrados anteriormente como consecuencia de estimaciones inexactas realizadas en relación con el reconocimiento de ingresos «fuera de tiempo» de la Compañía; (x) la incapacidad de la Compañía para establecer y mantener un control interno eficaz sobre la información financiera; (xi) el calendario de recepción, ejecución, entrega y aceptación de pedidos de los productos de la Compañía; (xii) la capacidad de la Compañía para negociar con éxito acuerdos de facturación progresiva para sus grandes contratos; (xiii) los precios agresivos de los competidores existentes y la entrada de nuevos competidores en los mercados en los que opera la Compañía; (xiv) la capacidad de la Compañía para fabricar productos sin defectos latentes y para recuperar valor de los proveedores que puedan suministrar materiales defectuosos a la Compañía; (xv) las reducciones o cancelaciones de pedidos incluidos en la cartera de pedidos pendientes de la Compañía; (xvi) los riesgos e incertidumbres específicos de las operaciones comerciales internacionales de la Compañía; (xvii) la capacidad de la Compañía para atraer y retener a altos directivos y personal clave; (xviii) la capacidad de la Compañía para lograr los beneficios esperados de sus iniciativas de crecimiento; (xix) el impacto de las pandemias y otras crisis de salud pública en la Compañía y sus operaciones; y (xx) el impacto de las amenazas de ciberseguridad en los sistemas de tecnología de la información de la Compañía. Se insta a los accionistas, inversores potenciales y otros lectores a que consideren detenidamente estos factores a la hora de evaluar las declaraciones prospectivas y se les advierte de que no depositen una confianza indebida en ellas. Las declaraciones de carácter prospectivo contenidas en el presente documento se realizan únicamente a fecha de este comunicado de prensa y no asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. Encontrará información más detallada sobre los factores que pueden afectar a nuestros resultados en los documentos que presentamos ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission), disponibles en https://www.sec.gov y en la sección Centro de inversores de nuestro sitio web (http://investors.permapipe.com).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

David Mansfield, presidente y director ejecutivo

Perma-Pipe Relaciones con los inversores



847.929.1200



investor@permapipe.com