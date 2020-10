PerkinElmer recibe el marcado CE para un panel respiratorio multianalito, que incluye la COVID-19

La última prueba de la compañía permite el diagnóstico diferencial entre infección por COVID-19, gripe y VSR

WALTHAM, Mass.–(BUSINESS WIRE)–PerkinElmer, Inc. (NYSE: PKI) ha anunciado hoy que su panel PKamp™ Respiratory SARS-CoV-2 RT-PCR ha recibido la autorización para ser comercializado como un dispositivo de diagnóstico in vitro (IVD) en más de 30 países, cumpliendo los requisitos de la Directiva europea sobre diagnóstico in vitro. En la actualidad esta prueba está siendo revisada por la FDA de Estados Unidos para otorgar la autorización de uso de emergencia. El panel multianalito permite a los laboratorios detectar y diferenciar entre el SARS-CoV-2, los virus de la gripe A, los virus de la gripe B y el virus sincitial respiratorio (VSR) en una sola prueba, que será fundamental para hacer frente al aumento de la demanda de pruebas durante la temporada de gripe, ya que los patógenos a los que se dirige tienen algunos signos y síntomas similares.

En lugar de realizar múltiples pruebas con las muestras, el panel PKamp Respiratory SARS-CoV-2 RT-PCR está diseñado para conservar los recursos mediante el análisis de una sola muestra de hisopo nasofaríngeo, orofaríngeo o nasal recogida de individuos sospechosos de padecer una infección viral respiratoria compatible con la COVID-19, la gripe y el VSR. Tomando como base el kit de pruebas de SARS-CoV-2 con mayor sensibilidad del mercado según los datos comparativos del panel de referencia de la FDA, el panel multianalito está diseñado para ser utilizado con el extractor nucleico viral automatizado de PerkinElmer para detectar cantidades más pequeñas de material viral en las muestras.

“En los próximos meses, será esencial para los profesionales sanitarios diferenciar entre la COVID-19, la gripe común y la infección por VSR”, señala el Dr. Masoud Toloue, vicepresidente y director general de diagnóstico de PerkinElmer. “Con la solución de pruebas multianalito automatizadas, estamos equipando a los laboratorios de diagnóstico con el conjunto de herramientas adecuadas para hacer frente a la presión adicional que la temporada pueda tener en esta pandemia”, añade.

PerkinElmer sigue trabajando con laboratorios de diagnóstico especializados y de referencia, clínicas, hospitales, laboratorios farmacéuticos y biofarmacéuticos, el mundo académico y los institutos gubernamentales y de investigación para luchar contra la pandemia. La amplia oferta de PerkinElmer para el SARS-CoV-2 abarca la extracción de ARN de alto rendimiento, RT-PCR, automatización, ELISA, quimioluminiscencia, fluorescencia de resolución temporal y pruebas serológicas basadas en flujo lateral.

Acerca de PerkinElmer

PerkinElmer permite a científicos, investigadores y médicos abordar los desafíos más críticos en las ciencias y el cuidado de la salud. Con una misión orientada a la innovación para crear un mundo más sano, proveemos soluciones únicas para el sector de diagnóstico, ciencias biológicas, alimentación y mercados aplicados. Nos asociamos en forma estratégica con clientes que permiten obtener información especializada con mayor precisión y rapidez, respaldada por un amplio conocimiento del mercado y experiencia técnica. Nuestro equipo especializado, compuesto de unos 13.000 empleados en todo el mundo, se dedica a ayudar a los clientes que trabajan para crear familias más sanas, mejorar la calidad de vida y mantener el bienestar y la longevidad de personas en todo el mundo. La empresa declaró ingresos de aproximadamente 2.900 millones de dólares en 2019, presta servicios a clientes en 190 países y forma parte del índice S&P 500. Más información en el número de teléfono 1-877-PKI-NYSE o en www.perkinelmer.com.

