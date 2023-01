Periodista expone maltratos de un hospital psiquiátrico en EEUU y es despedida de su trabajo

Amelia Ferrell Knisely, una destacada periodista de Virginia, fue despedida de su trabajo después de exponer los maltratos de un hospital psiquiátrico de los Estados Unidos (EEUU).

La joven trabajaba para la Radiodifusora pública de Virginia Occidental (WVPB), donde reportó los tratos inhumanos que sufrían las personas discapacitadas.

“Amelia fue despedida en represalia por haber revelado presuntos maltratos cometidos a personas discapacitadas en un hospital psiquiátrico”, informó AP.

La joven periodista había trabajado en distintos medios de Virginia Occidental, fue contratada por WVPB como reportera de medio tiempo.

Desde septiembre del 2022, la joven hacía una serie de reportajes para la radio que decidió despedirla supuestamente por presiones del gobierno local.

Amelia explicó en su cuenta de Twitter lo ocurrido tras informar sobre los maltratos a personas discapacitadas en el hospital psiquiátrico.

De acuerdo con la comunicadora, el Departamento de Salud y Recursos Humanos de Virginia Occidental por sus informes sobre el trato que la agencia gubernamental les daba a las personas con discapacidades.

Como prueba de sus investigaciones, la periodista citó a la ONG Derechos de Discapacidad de Virginia Occidental que habría documentado algunos casos de maltratos físicos y verbales en el hospital psiquiátrico.

Amelia asegura que el Departamento de Salud le pidió a la radiodifusora una retracción de la investigación, pero ella no quiso hacerla porque sabía que su investigación era correcta.

Su negativa de retractarse le costó su cargo laboral, argumentando que las plazas a medio tiempo ya no estaban disponibles.

I was let go from my job at WVPB last week following threats from DHHR about my reporting on DHHR’s treatment of people with disabilities.

— Amelia Knisely (@ameliaknisely) December 28, 2022