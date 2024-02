Perficient presenta la lista ampliada de equipos de Fórmula SAE y Fórmula Student para 2024 en el innovador programa ‘Electrifying the Future of Automotive’

SAINT LOUIS–(BUSINESS WIRE)–Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) (“Perficient”), la consultora digital líder a nivel mundial que transforma las empresas y marcas más grandes del mundo, anunció hoy la evolución de su iniciativa para la electrificación del futuro automotriz, conocida como “Electrifying the Future of Automotive” que respalda a 13 equipos de Fórmula SAE y Fórmula Student de universidades destacadas de EE. UU., México y Alemania.





La próxima generación de líderes automotrices está acelerando la transición de los motores de combustión interna (ICE) a opciones más sostenibles y energéticamente eficientes. El programa “Electrifying the Future of Automotive de Perficient” está promoviendo la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) al capacitar a los estudiantes universitarios para diseñar, construir y competir con la próxima generación de autos de carreras estilo fórmula, incluidos los vehículos eléctricos (EV), en competiciones nacionales y mundiales.

Como parte del programa “Electrifying the Future of Automotive,” los expertos de Perficient se reúnen con los estudiantes para compartir cómo las empresas automotrices trabajan con Perficient, discuten oportunidades profesionales, recorren los garajes de los equipos y apoyan a cada equipo mientras compite.

Perficient se ha asociado con equipos que representan las siguientes universidades:

Universidad Autónoma de Nuevo León

Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

Instituto Tecnológico de Georgia

Northwestern University

Universidad de A&M de Texas

Universidad Estatal de Ohio

Universidad de Colorado, Boulder

Universidad de Michigan, Ann Arbor

Universidad de Minnesota, Twin Cities

Universidad de Missouri, Columbia

Universidad del Sur de California

Universidad de Texas en Dallas

Universidad de Washington en St. Louis

“La misión del equipo de la Formula SAE de Texas A&M es diseñar, construir y probar un auto de carreras competitivo estilo fórmula eléctrica. Nuestro objetivo es fomentar un ambiente de aprendizaje sustentable con operaciones multidisciplinarias para ejecutar proyectos relevantes para la industria,” señaló Holden Sparr, representante del equipo de Texas A&M. “La asociación de Perficient es más que un patrocinio; es una colaboración atractiva que contribuye directamente a brindar experiencias prácticas y oportunidades de aprendizaje vitales para empoderar a la próxima generación de ingenieros.”

Experiencia de Perficient en la industria automotriz

Prestando servicio a siete de los 10 principales fabricantes de equipos originales en el mundo (OEMs) y a muchos más proveedores, concesionarios y empresas de movilidad emergentes, los expertos en la industria automotriz de Perficient defienden un enfoque de los vehículos conectados, la electrificación y el comercio omnicanal basado en lo digital y orientado al cliente.

En 2023, Perficient publicó una investigación que reveló distintas oportunidades para que los fabricantes y distribuidores de automóviles tradicionales mejoren la experiencia del cliente y aceleren la adopción de vehículos eléctricos. Según la investigación, la experiencia de compra de vehículos eléctricos está más alineada con las preferencias de los clientes y ofreció estrategias respaldadas por datos para que los OEM y los concesionarios mejoren la experiencia de compra de automóviles.

“Estamos encantados no sólo de continuar sino también de ampliar nuestro apoyo a los equipos de carreras universitarias a medida que ingresamos a nuestro segundo año del programa,” comentó Keith Tomatore, líder de la industria automotriz de Perficient. “Nuestras asociaciones simbolizan el compromiso de Perficient de fomentar la innovación y la excelencia en la ingeniería automotriz para impulsar el futuro de la industria.”

Si desea obtener más información sobre la experiencia automotriz de Perficient, síganos en Twitter y LinkedIn.

Acerca de Perficient

Perficient es la consultora digital líder a nivel mundial. Imaginamos, creamos, diseñamos y ejecutamos soluciones de transformación digital que ayudan a nuestros clientes a superar las expectativas de su clientela, superar a la competencia y hacer crecer el negocio. Con unas capacidades estratégicas, creativas y tecnológicas sin rival, aportamos mentalidad e ideas innovadoras, junto con un enfoque práctico para que las mayores empresas y marcas del mundo puedan alcanzar el éxito. Perficient cotiza en el Nasdaq Global Select Market y es miembro del índice Russell 2000 y del índice S&P SmallCap 600. Para obtener más información, visite www.perficient.com.

