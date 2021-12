Percona celebra el crecimiento agresivo y el compromiso con las bases de datos de código abierto

El crecimiento del 44 por ciento en los ingresos anuales recurrentes valida la demanda de los clientes de productos y experiencia en bases de datos

RALEIGH, Carolina del Norte–(BUSINESS WIRE)–Percona, líder en software y servicios de bases de datos de código abierto, celebró un crecimiento récord para el tercer trimestre de 2021, incluido un crecimiento del 44 por ciento de los ingresos recurrentes anuales (Annual Recurring Revenue, ARR) con respecto al año anterior. Con más de 10 millones de descargas de sus proyectos y herramientas de código abierto, Percona habilita activamente a los desarrolladores y administradores de bases de datos en sus funciones de potenciar las aplicaciones comerciales.

Percona reúne distribuciones de bases de datos junto con herramientas y contribuciones de código abierto para crear productos de bases de datos listos para la empresa. Este modelo representa el potencial del enfoque de código abierto para marcar una diferencia real en cómo los desarrolladores desarrollan las aplicaciones que sus empresas necesitan y cómo los administradores de bases de datos administran su entorno de base de datos de manera más efectiva.

“Apoyamos a los clientes minoristas globales con su infraestructura de pago crítica y planificamos con anticipación para que siempre podamos ofrecer lo que nuestros clientes necesitan.. Percona ofrece soporte experto las 24 horas del día para garantizar que nuestras bases de datos estén funcionando al máximo rendimiento. Podemos confiar en el enfoque imparcial de Percona al considerar también cualquier implementación futura”, señaló Delia Pedersoli, directora de operaciones de MultiPay.

Percona continúa adoptando un enfoque independiente para el código abierto y las bases de datos, al colaborar con una amplia gama de organizaciones en todas las industrias. Desde el inicio, los servicios y la experiencia de soporte de la empresa para administrar, escalar y optimizar el rendimiento de la base de datos ha sido independiente de la infraestructura. Esto ayuda a los clientes a lograr valor más rápido, brindar una mejor disponibilidad para sus aplicaciones y lograr flexibilidad en la implementación para ayudar a sus organizaciones a ganar. Percona ha ampliado recientemente su enfoque, incluido el reciente anuncio de su nueva plataforma Percona unificada para múltiples distribuciones de bases de datos, herramientas de administración, base de datos privada como servicio (Database as a Service, DBaaS) y soporte.

“Nuestro futuro como empresa se basa en empaquetar nuestras habilidades y experiencia de nuevas formas, comenzando con la Plataforma Percona. La plataforma facilitará a los desarrolladores y administradores de bases de datos obtener el valor del trabajo que hemos realizado a lo largo de los años, al reunir todo en un solo lugar. Continuaremos apoyando a los clientes que ejecutan bases de datos individuales, ya sea que estén ejecutando nuestras distribuciones o no, ya que esto es parte del valor que el código abierto brinda al mercado, además de expandir la forma en que brindamos nuestra experiencia a lo largo del tiempo”, manifestó Ann Schlemmer, presidenta de Percona.

“Durante la última década, la empresa típica ha experimentado una expansión espectacular en la cantidad y el tipo de bases de datos que se aprovechan. En muchos casos, lo único que las bases de datos han tenido en común ha sido el hecho de que eran de código abierto”, señaló Stephen O’Grady, analista principal con RedMonk. “Sin embargo, esto presentó desafíos para los compradores, ya que negociar con un número cada vez mayor de proveedores de infraestructura era difícil de escalar y limitaba el apalancamiento que los compradores podían aplicar. Lo que muchos han estado buscando es un solo proveedor que les brinde soporte para múltiples bases de datos, y esta es la oportunidad exacta a la que se ha dirigido Percona”.

Percona se fundó para apoyar a las empresas que querían ejecutar bases de datos de código abierto para sus aplicaciones y siguen plenamente comprometidas con los ideales del software de código abierto y gratuito. La compañía celebró su 15.° aniversario en 2021 y ha crecido al adoptar el trabajo remoto y la flexibilidad desde el principio. En la actualidad, Percona cuenta con personal en 42 países.

An overview of Percona’s anniversary is available at https://www.percona.com/about-percona/15th-anniversary and Percona Platform is available as a preview at https://www.percona.com/platform-preview.

Enlaces

Productos Percona – https://www.percona.com/software

Servicios de optimización de la base de datos de Percona – https://www.percona.com/solutions/optimize-database-performance

Acerca de Percona

Las bases de datos funcionan mejor con Percona. Percona es la única empresa que ofrece productos, soporte y servicios de clase empresarial para una variedad de bases de datos de código abierto, incluidas MySQL®, MariaDB®, MongoDB® y PostgreSQL en implementaciones tradicionales, plataformas basadas en la nube y entornos de TI híbridos. La compañía se compromete a respaldar el código abierto como un enfoque para la concesión de licencias, el desarrollo y la implementación de software; sus herramientas de administración de bases de datos son utilizadas por millones de desarrolladores de aplicaciones, administradores de bases de datos y profesionales de TI en todo el mundo.

Percona brinda a las empresas la libertad de elegir, la libertad de crear y la libertad de marcar la diferencia, y las ayuda a escalar con rapidez a medida que crecen. La compañía admite marcas globales como PayPal, Vimeo, RockStar Games, Duolingo, Fiserv, Slack, Cisco Systems y Rent the Runway, así como empresas más pequeñas que buscan maximizar el rendimiento de las aplicaciones mientras simplifican la eficiencia de las bases de datos. Para obtener más información, visite www.percona.com.

Percona® es una marca registrada de Percona LLC. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas en este documento son propiedad exclusiva de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Zoe Gardiner



onebite para Percona



percona@onebite.co.uk