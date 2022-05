Percona anuncia la disponibilidad general de la Plataforma Percona

Una experiencia unificada para desarrolladores y administradores de bases de datos para monitorear, administrar, asegurar y optimizar entornos de base de datos y respaldar bases de datos privadas como la funcionalidad de los servicios.

RALEIGH, Carolina del Norte–(BUSINESS WIRE)–Percona, líder en servicios y software de bases de datos de código abierto, anunció hoy la disponibilidad general de la Plataforma Percona, que reúne la experiencia de la empresa en materia de base de datos, incluidos MySQL®, PostgreSQL® y MongoDB®, junto con servicios, administración e información automatizada en un solo producto. A través de la experiencia de la empresa en gestión y la mejora de algunas de las instalaciones de bases de datos más amplias del mundo, la Plataforma Percona ayuda a los usuarios a monitorear, administrar, asegurar y optimizar sus instancias de base de datos en cualquier infraestructura.

“La Plataforma Percona reúne la experiencia y los conocimientos que hemos desarrollado a través de los años y los pone a disposición de los desarrolladores y administradores de bases de datos para que los utilicen. Incluye recomendaciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) que ayuda a los usuarios a mejorar el rendimiento, la administración y la seguridad, así como también facilita la expansión y administración de sus instancias a través del tiempo. Con la Plataforma Percona, pensamos acerca de cómo mejorar la experiencia para desarrolladores y administradores de bases de datos (Database Administrators, DBA) en torno a la ejecución de sus cargas de trabajo de datos y cómo ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos de forma rápida en torno a la administración de bases de datos como parte de su enfoque global”, expresó Donnie Berkholz, vicepresidente sénior de Productos de Percona.

“Lo desarrolladores desean mejorar su eficiencia y experiencia en sus tareas, y las bases de datos no son la excepción. Mejorar esto será un área de inversión para las empresas, ya sea que esto implique tiempo para la implementación de proyectos por parte de su personal o inversión en servicios en la nube para brindarles las herramientas necesarias. El enfoque de Percona para este desafío tiene como objetivo brindar control autogestionado y participación interna, así como también la flexibilidad y facilidad de uso que muchas empresas ofrecen con sus ofertas de base de datos como servicio (Database as a Service, DBaaS). Al ofrecer un servicio compatible de código abierto, Percona busca suplir el déficit en el mercado, que muchas empresas de bases de datos no pueden cubrir”, comentó Bradley Shimmin, analista principal de plataformas de IA y gestión de datos y analítica de Omdia.

“Se ha producido una explosión de herramientas de datos disponibles para las empresas, que, a su vez, ha dado lugar a una fragmentación desenfrenada y flujos de trabajo desarticulados de gran complejidad. Las organizaciones que valoran la velocidad están buscando formas de integrar varias herramientas de datos a sus flujos de trabajo de desarrollo más amplios y monitorearlos. Esta es la oportunidad para la que fue diseñada la Plataforma Percona. La combinación de software y servicios en este espacio está pensada para ayudar a los clientes a administrar mejor sus implementaciones de bases de datos”, observó Rachel Stephens, analista sénior de RedMonk.

“Percona ha entrelazado una década de experiencia en bases de datos de código abierto en una experiencia de base de datos moderna y uniforme para todas las organizaciones, desde cualquier servicio en la nube hasta los servicios en las instalaciones. Con la Plataforma Percona, hemos expandido nuestras ofertas de software de bases de datos de código abierto, reforzadas por información automatizada, operaciones de autoservicio y las mejores herramientas de administración y observabilidad de las bases de datos del mercado. El lanzamiento nos ayudará a ampliar nuestro negocio y a crear un modelo sostenible en la era de servicios en la nube, mientras respetamos la libertad y accesibilidad características del código abierto. Hemos visto a otras empresas alejarse del código abierto y adoptar licencias de código cerrado a fin de maximizar su rentabilidad, lo cual creemos que no representa los mejores intereses de los clientes. Nuestro enfoque pone la experiencia a disposición de todos nuestros clientes y usuarios, priorizando sus necesidades”, agregó Ann Schlemmer, presidenta de Percona.

La Plataforma Percona representa la culminación del trabajo de la empresa para ampliar y ofrecer su conocimiento extenso de bases de datos en productos que los usuarios puedan implementar rápidamente y utilizar para mejorar su rendimiento. Como parte del lanzamiento, Percona ha utilizado su experiencia de servicios para diseñar productos de recomendación automatizada, llamados asesores, para que ayuden a los clientes a mejorar inmediatamente sus resultados. Es compatible con todas las configuraciones de implementación, desde instancias de nube pública, privada e híbrida, hasta implementaciones de centros de datos internos. Es compatible con instancias administradas por Percona y autogestionadas, lo que les permite a los clientes abordar la gestión de base de datos en la forma que les resulte conveniente.

La Plataforma Percona incluye los siguientes elementos:

Portal Percona: acceso a la totalidad de la experiencia de productos y servicios de Percona a través de un portal unificado en línea, que cubre múltiples bases de datos con características de nivel empresarial, incluido el respaldo, la seguridad, la administración, la optimización y demás.

Percona Monitoring and Management (PMM): un producto de gestión de bases de datos completamente de código abierto, que les permite a los desarrolladores y DBA optimizar sus tareas de gestión en múltiples plataformas desde un solo lugar.

Nueva gama de asesores: información automatizada que garantiza que las bases de datos de los usuarios funcionen óptimamente, incluidas mejoras de rendimiento, configuración y gestión de seguridad.

Anticipo técnico privado de DBaaS: esto respaldará a las empresas en la implementación interna de su DBaaS mediante las distribuciones de bases de datos de código abierto, la herramienta de gestión PMM de Percona y los operadores Kubernetes para MySQL y PostgreSQL. También respaldará el mismo enfoque para MongoDB. Esto les permite a los usuarios aprovisionar y administrar fácilmente las instancias de bases de datos en autoservicio en todas las instancias de desarrollo y prueba, lo que mejora la experiencia de los desarrolladores.

Cuenta Percona: administración simplificada de cuentas de usuario para todos los productos y servicios de Percona en una sola cuenta

Acerca de Percona

Las bases de datos funcionan mejor con Percona. Percona es la única empresa que ofrece productos, soporte y servicios de clase empresarial para una variedad de bases de datos de código abierto, incluidas MySQL®, MariaDB®, MongoDB® y PostgreSQL en implementaciones tradicionales, plataformas basadas en la nube y entornos de TI híbridos. La compañía se compromete a respaldar el código abierto como un enfoque para la concesión de licencias, el desarrollo y la implementación de software; sus herramientas de administración de bases de datos son utilizadas por millones de desarrolladores de aplicaciones, administradores de bases de datos y profesionales de TI en todo el mundo.

Percona brinda a las empresas la libertad de elegir, la libertad de crear y la libertad de marcar la diferencia, y las ayuda a escalar con rapidez a medida que crecen. La compañía admite marcas globales como PayPal, Vimeo, RockStar Games, Duolingo, Fiserv, Slack, Cisco Systems y Rent the Runway, así como empresas más pequeñas que buscan maximizar el rendimiento de las aplicaciones mientras simplifican la eficiencia de las bases de datos. Para obtener más información, visite www.percona.com.

Percona® es una marca registrada de Percona LLC. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas en este documento son propiedad exclusiva de sus respectivos titulares.

