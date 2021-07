Pequeño con síndrome de Down no fue invitado a su fiesta de graduación escolar

México.- El pequeño Romeo, un estudiante con síndrome de Down, fue excluido de su fiesta de graduación supuestamente como un acto de discriminación, provocando el enojo de su madre.

La historia del escolar se convirtió en tendencia luego que Val Elizóndo denunciara que el centro educativo no invitó a su hijo por ser un niño con síndrome de Down.

“Fue un día muy triste para mí y para hijo Romeo, como mamá tenía la ilusión de ver a mi hijo graduándose”, comentó la progenitora en su cuenta en Facebook.

Según relata la afectada, entre los padres de familia hubo un acuerdo de que no se haría una fiesta de graduación por la pandemia del coronavirus, pero tenía la esperanza que hubiera alguna actividad.

“Hace 5 días más o menos hable con la directora y le pregunté si no va a ver graduación o entrega de papeles, ella me dijo que no los dejaron hacer nada, que me avisaba para ir por los papeles del niño. Le mandé un mensaje a la maestra, Yadira, que si iban a hacer algún evento y dijo que no, qué solamente le mandara una foto del niño con el uniforme en pared blanca”, confesó Elizóndo.

De acuerdo con la madre, se enteró de la fiesta de graduación por casualidad, lo que la decepcionó y le dolió el corazón porque sabía que su hijo había sido excluido por tener síndrome de Down.

“Vi abierto el plantel con los niños uniformados, con sus arreglos de graduación, con papás y padrinos”, agregó la progenitora. Calificó la acción de las autoridades del centro educativo como una injusticia. “Me dio mucho coraje y sentimiento”.

Asegura que al ver la fiesta de graduación decidió llamar a la maestra, quien le pidió disculpas y le dijo que se le había olvidado avisarle porque tenía mucho trabajo.

“¡Para las personas del plantel, si ven esto, saben que hicieron mal y ojalá que nunca sientan lo que yo sentí el día hoy, ¡Dios las bendiga!”, terminó su mensaje.