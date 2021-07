Pequeña atleta gana tres competencias con tenis hechos de cinta adhesiva

Filipinas.- La historia de una pequeña atleta que por falta de recursos económicos tuvo que fabricar unos tenis con cinta adhesiva le ha dado la vuelta al mundo como un ejemplo de perseverancia.

Según medios locales, Rhea Bullos no tenía dinero para comprarse unos tenis para la competencia y no la iban a dejar participar. La decisión de los jueces no frustró el deseo de la menor de lograr su sueño, por el que había practicado hace varios días.

La menor atleta solo ocupó cinta adhesiva para hacerse el calzado que necesitaba para correr y demostrar que podía triunfar.

De acuerdo con la información, Bullos ganó las carreras de 400, 800 y 1,500 metros; algo que la posicionó en las noticias de la ciudad y luego traspasó las fronteras.

“Con cinta adhesiva, envolvió sus pequeños pies y dedos, con un marcador verde dibujó el logo de la conocida marca deportiva Nike”, destacaron algunos medios noticiosos.

Mientras otros competidores tenían todas las herramientas, la menor solo contaba con meses de entrenamiento y la seguridad que amaba lo que estaba por hacer.

Las medallas que ganó fueron orgullosamente compartidas por varios usuarios que viralizaron su historia.

“Nuevo diseño de zapatillas de clavo. Hecho en Filipinas, Nike. Felicitaciones Rhea Bullos de Balasan. 3 OROS, 400 metros de niñas, 800 metros de niñas y 1.500 metros de niñas“, escribió uno de los usuarios enfatizando en sus tenis de cinta adhesiva.

Ahora la pequeña se convirtió en un ejemplo de perseverancia para otros menores que no cuentan con los recursos económicos.