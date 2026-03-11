Pentágono registra gasto récord de 93.000 millones de dólares en un solo mes

El Pentágono gastó 93.000 millones de dólares en septiembre de 2025, la cifra más alta desde 2008, según un análisis del organismo de control gubernamental Open The Books. Gran parte de este presupuesto se destinó a alimentos costosos, muebles de lujo y otros artículos de alto precio.

La investigación señala que este gasto se produce dentro de la práctica anual conocida como “gastar o perder”, en la que el ejército utiliza su presupuesto restante antes de que las reglas de financiamiento obliguen a devolver los fondos no usados. Solo en los últimos cinco días hábiles de septiembre, el Departamento de Defensa destinó 50.100 millones de dólares a contratos y subvenciones, más que el presupuesto anual de defensa de países como Israel o Italia.

Entre los gastos destacados se incluyen 6,9 millones de dólares en colas de langosta, 2 millones en cangrejo real de Alaska, 15,1 millones en ribeye, 124.000 dólares en máquinas de helado y 139.224 dólares en donas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró ese mes que “es completamente inaceptable ver generales y almirantes con exceso de peso en los pasillos del Pentágono”.

Semanas después, la falta de acuerdo en el Congreso sobre la extensión de subsidios sanitarios provocó un cierre parcial del gobierno que afectó a millones de estadounidenses, incluidos los beneficiarios de SNAP.

