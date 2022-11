Pensilvania elige a su primera congresista negra, la representante Summer Lee

La representante Summer Lee se convirtió en la primera congresista negra en ser electa en Pensilvania durante las Midterm Election que se desarrollaron el martes.

Lee, representará al 12 Distrito Congresional de Pensilvania en la Cámara de Representantes. La demócrata se alzó con la victoria tras vencer al republicano Mike Doyle.

Con los resultados Summer Lee hace historia al ser la primera mujer negra electa como congresista en Pensilvania. La destacada ciudadana al enterarse de su triunfo mencionó que las comunidades han estado esperando mucho para esta elección.

“Esta es la victoria, no solo mía, sino para todos y cada unos de nosotros”, dijo la ahora congresista.

El triunfo de Summer Lee se avizoraba desde tempranas horas de este miércoles, cuando los resultados le daban una ventaja del 55.7% con el 85% de los votos escrutados.

Doyle, aceptó su derrota y dijo que los ciudadanos hicieron oír su voz, refiriéndose al histórico gane de su oponente.

“Si bien nos quedamos cortos en el Distrito 12 del Congreso, espero continuar sirviendo a mis vecinos en Plum y apoyando a los candidatos que comparten mis valores en futuras elecciones”, manifestó.

La congresista Summer Lee dedicó su victoria a los movimientos progresistas en el sureste de Pensilvania y agradeció por el apoyo.

Entre las promesas de campaña de la demócrata está restringir el dinero externo para que no afecte a carreras como la suya.

“Lo que queremos ver es que ningún otro candidato tenga que soportar lo que soportamos en una carrera como esta”, dijo la ganadora del escaño.

La agenda de Summer Lee incluye un expansión de Medicare, abolición de una regla federal que prohíbe el uso de dólares de los impuestos para la atención del aborto y el fin de sentencias mínimas obligatorias de prisión.

Summer Lee has cautiously declared victory tonight in Pittsburgh. She calls this a win for the progressive movement and encourages supporters to stay ready to fight. “We had to go through ugly to get here,” she said. Lee said she looks forward to the @AP calling the race for her. pic.twitter.com/YYOgKKy5XI

