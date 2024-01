Peligroso prófugo en Ecuador reaparece en un video y asegura que se fugó por miedo a morir

Fabricio Colón Pico, uno de los reos que se fugó con el peligroso narcotraficante Adolfo Macías, reapareció en un video y asegura que se fugó por temor a que lo mataran en el interior de la prisión.

En la grabación de unos segundos, el convicto, considerado uno de los líderes de una de las bandas criminales más temidas de Ecuador, asegura que se entregará si Daniel Noboa le garantiza que respetará su vida.

“Buenas tardes, me llamó Fabricio Colón Pico Suárez, hoy 11 de enero, hago este video para que el señor presidente lo vea, y la ciudadanía”, dice el prófugo tras reaparecer en un video 45 segundos.

Según el prófugo, no tiene nada que esconder y no está relacionado en ninguno de los delitos que se le acusan. “Yo no tengo nada que esconder… no tengo nada que ver en lo que se me está acusando”.

Agrega que su motivo para fugarse fue por amenazas de muerte recibidas desde la calle, no para combatir al gobierno ecuatoriano.

“Yo no tengo nada que esconder, yo me quiero entregar, señor presidente. Yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar, mi vida corre peligro, no por otro motivo”, agrega el reo vinculado a los hechos violentos que se viven en Ecuador.

Además, dejó claro que si Noboa garantiza su vida se entregará a las autoridades lo más pronto posible.

“Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada y yo me entrego, señor presidente. Le repito que yo no tengo nada que ver en lo que se me está acusando. Le pido de favor, encarecidamente, señor presidente, póngase la mano en el pecho, sean conscientes que yo no tengo nada que ver en esto”, concluyó.

La reaparición del prófugo en un video se da luego de los intensos operativos policiales y militares para contrarrestar a los criminales que generaron zozobra en la nación.