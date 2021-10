Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. anuncia el cierre de una oferta pública inicial de 200.000.000 de dólares

GREENWICH, Connecticut–(BUSINESS WIRE)–Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (NYSE: PGSS.U) (la “empresa”), una empresa de adquisiciones con fines especiales fundada por Strategic Capital Fund Management, LLC (“Strategic Capital”), ha anunciado hoy que ha cerrado su oferta pública inicial de 20.000.000 de unidades. El precio de la oferta fue de 10 dólares por unidad, lo que supuso unos ingresos brutos de 200.000.000 dólares. Los suscriptores tienen una opción de 45 días para comprar hasta 3.000.000 de unidades adicionales para cubrir las sobreasignaciones, si las hubiera. Las participaciones cotizan en la Bolsa de Nueva York (“NYSE”) con el símbolo “PGSS.U” desde el 22 de octubre de 2021. Cada unidad consiste en una acción ordinaria de clase A y la mitad de un warrant redimible. Cada warrant completo da derecho a su titular a comprar una acción ordinaria de la clase A a un precio de 11,50 dólares por acción. Sólo son ejercitables los warrants enteros. Una vez que los valores que componen las unidades comiencen a cotizar por separado, se espera que las acciones ordinarias de clase A y los warrants coticen en la Bolsa de Nueva York bajo los símbolos “PGSS” y “PGSS.WS”, respectivamente.

Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. es una empresa en blanco y se ha constituido con el fin de realizar una combinación de negocios con una o más empresas. Aunque la empresa puede buscar un objetivo de combinación empresarial inicial en cualquier negocio, industria, sector o ubicación geográfica, tiene la intención de centrar su búsqueda en negocios objetivo dentro del sector del transporte de próxima generación con especial atención a la transformación energética y la movilidad digital, particularmente en el mercado europeo.

Barclays Capital Inc. ha actuado como único gestor de la oferta y EarlyBirdCapital, Inc. Inc. y Northland Securities, Inc. actuaron como cogestores de la oferta.

De los ingresos recibidos tras la realización de la oferta y la colocación privada simultánea de warrants, 202.000.000 dólares (o 10,10 dólares por unidad vendida en la oferta) se depositaron en la cuenta fiduciaria de la empresa. Se incluirá un balance auditado de la empresa a 26 de octubre de 2021 que refleje la recepción de los ingresos tras la consumación de la oferta y la colocación privada como anexo a un informe actual en el formulario 8-K que la empresa presentará a la Comisión de Valores y Bolsa (“SEC”).

La oferta se realizó únicamente mediante un prospecto. Pueden obtenerse copias del folleto en Barclays Capital Inc, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por teléfono en el 888-603-5847, o por correo electrónico en Barclaysprospectus@broadridge.com.

Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro relativa a estos valores, que fue declarada efectiva el 21 de octubre de 2021. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni tampoco se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación en virtud de las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen “declaraciones prospectivas”, incluso con respecto a la oferta pública inicial y la búsqueda de una combinación empresarial inicial. No se puede garantizar que la oferta mencionada se complete en los términos descritos, o en absoluto, o que los ingresos netos de la oferta se utilicen como se indica. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de la empresa, incluidas las expuestas en la sección de factores de riesgo de la declaración de registro y el folleto de la oferta de la empresa presentados ante la SEC. Hay copias disponibles en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para las revisiones o cambios después de la fecha de este comunicado, excepto como lo requiere la ley.

Acerca de Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp.

Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (la “empresa”) es una empresa de nueva creación, constituida como entidad exenta en las Islas Caimán. La empresa está dirigida por el Dr. Sir Ralf Speth, F. Jeremey Mistry y el Dr. Stefan Berger. Es una nueva empresa de adquisición con fines especiales formada con el propósito de efectuar una combinación de negocios con uno o más negocios. Aunque la empresa puede buscar un objetivo de combinación empresarial inicial en cualquier negocio, industria, sector o ubicación geográfica, tiene la intención de centrar su búsqueda en negocios objetivo dentro del sector del transporte de próxima generación con especial atención a la transformación energética y la movilidad digital, particularmente en el mercado europeo.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Robert Bruce



Director de marketing



Strategic Capital Fund Management, LLC



rbruce@scfundmanagement.com