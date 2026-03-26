El presidente de España, Pedro Sánchez, arremetió contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por el control del Líbano.

Sánchez advirtió que Netanyah pretende “repetir en Líbano la destrucción y el sufrimiento de Gaza”. Además, alertó ante la comunidad internacional sobre el riesgo de una escalada bélica que pueda extender la crisis humanitaria.

«¿Qué han logrado los promotores de esta guerra ilegal?», se preguntó Sánchez y respondió: «Socavar la legalidad internacional, desestabilizar Oriente Medio, reavivar los conflictos en Líbano e Irak, enterrar Gaza bajo más escombros, no de hormigón esta vez, sino de olvido e indiferencia», dijo Sánchez.

Durante una intervención pública, el presidente español expresó su “preocupación” por la posibilidad de que la estrategia militar israelí utilizada en la Franja de Gaza, con devastadoras consecuencias civiles, se traslade hacia territorio libanés.

Denunció también que la reciente retórica y acciones de las autoridades israelíes pueden agravar la ya tensa situación regional. Por eso pidió a la comunidad internacional aumentar los esfuerzos diplomáticos para evitar una repetición del conflicto en Gaza, ahora en Líbano.

Respuesta internacional y llamado al diálogo

Sánchez instó a apostar por la diplomacia y el diálogo como única vía para evitar un escenario donde miles de civiles se vean afectados, como ya ocurrió en Gaza.

En la región, voces diplomáticas se suman al llamado español para la detención inmediata de ataques. Además, piden el cese del avance de una crisis que amenaza con extender el sufrimiento humanitario.