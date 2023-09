Pedro Pascal nominado como el hombre más sexi del mundo para la revista People

El chileno estadounidense Pedro Pascal ha sido nominado como el hombre más sexi del mundo en la revista People.

Aunque solo se trata de una nominación, la noticia ha generado polémica en las redes sociales. Algunos piensan que en efecto Pascal merece el título y otros aseguran que hay hombres mejores.

La información de la nominación aparece en la versión online de People, detallando que se inició la búsqueda del hombre que llevará ese título.

En el 2022, se nombró a Chris Evans; quien al parecer este año perderá el título como perdió su soltería.

De confirmar que Pascal sería el próximo hombre más sexi del mundo, haría historia, ya que se convertiría en el primer chileno en llevar ese título.

El 8 de noviembre se conocerá quién fue seleccionado entre una selecta lista de candidatos.

El actor ha ganado popularidad desde su participación en The Last of Us, a pesar de tener una larga trayectoria actoral.

La revista Time mencionó a finales de marzo a Pascal entre las figuras latinas más influyentes del mundo.

La actriz Sarah Paulson describió en el perfil del actor que su luz interior es tan brillante que los ojos de quienes lo ven tardan un tiempo en adaptarse.