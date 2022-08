PCI Pharma Services inaugura un nuevo centro de excelencia en Nueva Inglaterra para llevar capacidades de suministro clínico global a esa región

Se trata del primer centro en la región en ofrecer almacenamiento, envasado y distribución de suministros clínicos, lo que potenciará el crecimiento del empleo.

FILADELFIA–(BUSINESS WIRE)–PCI Pharma Services (PCI), una organización de desarrollo y fabricación por contrato global líder, anunció hoy la inauguración de su Centro de Excelencia en Servicios Clínicos en Bridgewater (Massachusetts), el primer complejo de su tipo en satisfacer las crecientes necesidades de los desarrolladores globales de productos biológicos en la región de Nueva Inglaterra. El nuevo centro ofrecerá mayor flexibilidad y escalabilidad para envasado secundario, distribución y almacenamiento de cadena de frío de terapias innovadoras en desarrollo.





“En un contexto en el que el mercado biofarmacéutico del noreste continúa su crecimiento, aportamos capacidades de suministro clínico distintivas al patio trasero del desarrollo de productos con la creación de un enfoque personalizado y con capacidad de respuesta para las necesidades en permanente evolución de los clientes”, afirmó Salim Haffar, director ejecutivo de PCI Pharma Services. “Este flamante complejo acompaña el crecimiento de nuestros centros en Berlín (Alemania) y Rockford (Illinois), y tiene el potencial de crear un aumento significativo del empleo a nivel local”.

Para seguir el ritmo de las terapias biológicas y genéticas, que requieren infraestructuras de cadena de frío, incluido el ultracongelamiento, el nuevo complejo tiene capacidad para albergar un congelador de -20 °C, 35 congeladores de temperaturas ultrabajas de -80 °C y 12 congeladores de nitrógeno líquido. El Centro de Excelencia cuenta además con una sala de temperatura controlada que contiene un refrigerador de 5000 pies cuadrados a una temperatura de 2 a 8 °C, cada uno con cinco niveles de almacenamiento en racks. Una sala de envasado secundario en frío de 1000 pies cuadrados eventualmente se convertirá en un espacio de envasado primario tras la construcción planificada de una segunda unidad de envasado secundario.

“Boston es un mercado biotecnológico en expansión, con cientos de organizaciones locales que desarrollan nuevos compuestos en el campo de la biología”, indicó Craig LaMarca, gerente general de servicios de ensayos clínicos para Boston, de PCI Pharma Services. “El complejo incluye tecnologías y funcionalidades líderes, lo que lo convierte en un componente crucial para ayudar a que nuestros clientes ofrezcan terapias de asistencia vital a sus pacientes de forma segura y eficiente”.

En la actualidad, PCI ocupa 50.000 pies cuadrados del nuevo edificio de 100.000 pies cuadrados, y el espacio restante está disponible para alquiler. El campus se construyó para reflejar las iniciativas de la empresa en materia de gobernanza social y ambiental, y sostenibilidad. Entre estas características se encuentran un complejo sistema de drenaje de aguas pluviales con una serie de estanques que filtran el agua antes de que abandone el lugar, un tanque subterráneo de separación de aceite y sedimentos, estaciones de carga de vehículos eléctricos y el uso exclusivo de luces LED en todo el edificio.

La inauguración del Centro de Excelencia de Nueva Inglaterra es el último hito en una serie de expansiones globales para PCI, con seis complejos en tres continentes, incluidos Bedford (New Hampshire), Berlín (Alemania), San Diego (California), Rockford (Illinois) y Melbourne (Australia). En febrero de 2022, los centros de PCI en San Diego y Melbourne sumaron equipos innovadores con capacidades de llenado y acabado aséptico para ampliar la oferta de productos de PCI en todo el mundo y proporcionar una capacidad muy necesaria para clientes de productos clínicos en fase inicial.

Para obtener más información sobre las capacidades de liofilización y llenado y acabado aséptico de PCI, haga clic aquí.

Acerca de PCI Pharma Services

PCI es una CDMO líder a nivel mundial que ofrece a sus clientes capacidades de desarrollo, fabricación y envasado de fármacos integrado de extremo a extremo que mejoran la velocidad de lanzamiento al mercado de sus productos y las oportunidades de éxito comercial. PCI aporta su probada experiencia, con más de 50 lanzamientos de productos exitosos por año durante cinco décadas en el negocio de servicios de salud. En la actualidad, contamos con 30 centros en siete países (Australia, Canadá, EE. UU., Irlanda, Gales, Alemania y España) y más de 4300 empleados que trabajan para facilitar terapias con potencial con el fin de cambiar las vidas de los pacientes. La tecnología líder y una inversión continua nos permiten satisfacer las necesidades globales de desarrollo de fármacos en todo el ciclo de vida útil del producto, desde capacidades de fabricación hasta la cadena de suministro de ensayos clínicos y la comercialización. Nuestros clientes nos consideran una extensión de su negocio y un socio colaborativo con el objetivo común de mejorar las vidas de los pacientes.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Ty Guzman-Touchberry, WE Communications



tgtouchberry@we-worldwide.com / +1-212-551-4877