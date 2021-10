PCI Pharma Services anuncia la adquisición de LSNE para la incorporación de capacidades de fabricación de liofilización y llenado y acabado estéril global de extremo a extremo

Esta alianza transformadora establece a PCI como organización proveedora de servicios contractuales de fabricación y desarrollo, además de ampliar sus capacidades en todo el ciclo de vida útil de productos farmacológicos desde las primeras etapas de desarrollo clínico hasta la comercialización

FILADELFIA–(BUSINESS WIRE)–PCI Pharma Services (PCI), proveedor líder de soluciones integradas para el sector farmacéutico y biofarmacéutico, anunció la firma de un acuerdo definitivo para la adquisición de Lyophilization Services of New England, Inc. (LSNE), una organización proveedora de servicios contractuales de fabricación y desarrollo (CDMO) de primera línea con sede central en Bedford (New Hampshire) de Permira, la firma mundial de capitales de inversión privados. Fundada en 1997, LSNE cuenta con una imponente trayectoria en la prestación de servicios a empresas farmacéuticas, de biotecnología y dispositivos médicos a nivel mundial, y se destaca por sus capacidades de alta calidad en llenado y acabado aséptico de GMPc, además de experiencia y capacidad para la ampliación de la liofilización, un importante proceso de fabricación se suele utilizarse en terapias inyectables y biológicas. LSNE ampliará su gama de servicios como CDMO mundial gracias a la experiencia de PCI en envasado de productos biológicos y fabricación especializada. La adquisición suma a la red mundial de 30 centros de PCI cinco plantas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en EE. UU. (New Hampshire, Wisconsin) y Europa (España), además de una sexta planta que será aprobada en los próximos meses y tres plantas más en etapa de desarrollo.

“Es un gran honor recibir a LSNE en la familia de PCI”, señaló Salim Haffar, director ejecutivo de PCI Pharma Services. “Su pasión por los pacientes, equipo talentoso, sólida cultura de cumplimiento, excelencia operativa y abordaje innovador de los desafíos de los clientes se alinean perfectamente con nuestra estrategia global, en un momento en el que PCI busca actuar como puente entre los pacientes y las terapias transformadoras en todo el mundo. Queremos destacar que esta adquisición ampliará nuestra oferta de fabricación a nivel mundial, gracias a lo cual ofreceremos a nuestros clientes una fuente centralizada para las necesidades de desarrollo y envasado de fármacos, lo que reduce la complejidad de la cadena de suministro y acelera la llegada al mercado para los tratamientos que tanto se necesitan”.

Con la incorporación de LSNE, PCI podrá ofrecer soluciones integradas de pequeña y gran molécula para sus clientes clínicos y comerciales. Esto incluye mayores capacidades de fabricación a nivel mundial en formulaciones complejas, alta potencia y, ahora, liofilización para una amplia gama de inyectables, entre ellos, nanopartículas, ARNm, anticuerpos monoclonales, proteínas, oligonucleótidos y otros productos biológicos en diversos formatos, desde viales hasta jeringas prellenadas y autoinyectores.

“Nos sentimos muy complacidos con la incorporación de LSNE al equipo de PCI, y anticipamos una integración fluida tanto de empleados como de clientes. Compartimos el mismo enfoque respecto a la innovación, la calidad, un servicio al cliente de excelencia y nuestro personal”, comentó Matt Halvorsen, fundador y director ejecutivo de LSNE. “Unir fuerzas con un líder mundial en el sector como PCI es un gran avance para LSNE, y generará una combinación exitosa para nuestros clientes, empleados y pacientes, a los que ambas empresas brindan servicios”.

LSNE marca la cuarta adquisición de PCI en tres años, un ejemplo del enfoque ampliado de PCI en capacidades globales de fabricación especializada, a la vez que se complementa su experiencia actual en envasado clínico y comercial. Matt Jennings, presidente de PCI, agregó: “En nombre de nuestros inversionistas, nos complace apoyar esta inversión estratégica y transformadora para crear una CDMO mundial e integrada de primer nivel, que beneficiará a pacientes, clientes, empleados y accionistas. Este hito enfatiza el compromiso y la estrategia global de PCI de ser el socio de preferencia para las necesidades especializadas de los clientes”.

Jefferies LLC ofició de asesor financiero exclusivo, mientras que Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, actuó como consejero de PCI Pharma Services.

PCI tiene su sede central en Filadelfia (Pensilvania).

Acerca de PCI Pharma Services

El sector de la atención sanitaria del mundo confía en PCI por sus soluciones de desarrollo de fármacos, que aceleran el ingreso de sus productos al mercado y las oportunidades de éxito comercial. Solo PCI cuenta con experiencia comprobada, lograda tras más de 50 lanzamientos exitosos de productos al año y cinco décadas en el sector de la atención sanitaria. Gracias a la tecnología líder y la inversión continua, abordamos las necesidades globales durante todo el ciclo del producto, desde los ensayos clínicos de fase I hasta la comercialización y el suministro continuo. Nuestros clientes nos consideran una extensión de sus negocios y un socio colaborador, con el objetivo común de mejorar la vida de los pacientes. Para obtener más información, visite www.pciservices.com.

