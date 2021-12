PCI Pharma Services anuncia cierre de la transacción de compra de LSNE

FILADELFIA–(BUSINESS WIRE)–PCI Pharma Services (PCI), prestadora de servicios contractuales de fabricación y desarrollo (CDMO) anunció hoy el cierre de la adquisición previamente anunciada de Lyophilization Services of New England, Inc. (LSNE), una empresa especializada en fabricación y desarrollo de contratos de primer nivel con sede en Bedford, Nuevo Hampshire.

Esta adquisición representa un paso fundamental para PCI, ya que LSNE ampliará la gama de servicios de PCI como CDMO internacional, basándose en su experiencia en fabricación especializada, suministro de ensayos clínicos y envasado farmacéutico. PCI ya puede ofrecer soluciones integradas de moléculas grandes y pequeñas para sus clientes clínicos y comerciales, con capacidades de fabricación de nivel mundial en formulaciones complejas, de alta potencia, llenado y acabado estéril y liofilización, un proceso de fabricación importante que suele emplearse con terapias inyectables y biológicas.

Fundada en 1997, LSNE tiene una trayectoria impresionante de servicios a empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos a nivel mundial. LSNE se distingue por sus capacidades de llenado y acabado aséptico según las normas cGMP de alta calidad y por su experiencia y capacidad para escalar la liofilización. LSNE le aporta a PCI cinco instalaciones aprobadas por la FDA en EE.UU. (Nuevo Hampshire, Wisconsin) y Europa (España), con una sexta aprobación prevista para principios del año nuevo. El cierre de esta adquisición, junto con los compromisos de capital para una importante expansión de capacidad y la construcción anunciada hace poco por PCI de un Centro Clínico de Excelencia en Nueva Inglaterra, también ayudarán a establecer un punto de servicios centralizado para sus clientes del noreste.

El mercado de los CDMO de inyectables es un segmento sumamente pujante que supera al mercado general de la subcontratación farmacéutica y PCI está destinando importantes inversiones, como esta adquisición, para responder al panorama cambiante de la industria. Esta es la cuarta adquisición de PCI en tres años, lo que ratifica el compromiso de la compañía con la incorporación de nuevas capacidades y escala para ayudar a sus clientes a seguir ofreciendo terapias para mejorar la vida de los pacientes en todo el mundo.

Acerca de PCI Pharma Services

PCI es un CDMO líder a nivel mundial, que ofrece a los clientes capacidades integradas e integrales de desarrollo, fabricación y envasado de medicamentos para aumentar la velocidad de comercialización de sus productos y ampliar las oportunidades de éxito comercial. PCI aporta la experiencia comprobada que otorgan más de 50 lanzamientos de productos exitosos por año y más de cinco décadas en el negocio de los servicios médicos. Actualmente, tenemos 30 plantas en siete países (Australia, Canadá, EE. UU., Irlanda, Gales, Alemania y España) y más de 4.300 empleados que trabajan para brindar terapias que le cambien la vida a los pacientes. Gracias a la tecnología líder y la inversión continua, estamos en condiciones de responder a las necesidades mundiales de desarrollo de medicamentos durante toda la vida útil del producto, desde las capacidades de fabricación, pasando por la cadena de suministro de ensayos clínicos, hasta la comercialización. Nuestros clientes nos ven como una extensión de su negocio y un socio colaborador con el objetivo común de mejorar la vida de los pacientes. Para mayor información, lo invitamos a visitar pci.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Ty Guzman-Touchberry, WE Communications



tgtouchberry@we-worldwide.com/+1-212-551-4877