¡Paz! Israel y Hamas inician acuerdos para liberar rehenes israelíes y presos palestinos

Después de dos años en conflicto, se ha firmado la primera fase del acuerdo. Esto representaría una victoria para Trump. 

  • Jacqueline Alvarenga | 09-10-2025.10:09 am.

El mundo celebra este jueves el anuncio que Israel y Hamas habrían llegado a un acuerdo para un alto el fuego.

La noticia llega en medio de la creciente presión internacional por una solución que permita frenar la violencia y aliviar la crisis humanitaria en Gaza.

Hasta el momento se informó que habrían firmado un entendimiento para cesar las hostilidades, aunque gobiernos y organismos internacionales aún no han confirmado la información de manera oficial.

El presunto acuerdo entre Israel y Hamás supondría un avance significativo, sobre todo tras los recientes bombardeos y la catástrofe humanitaria que se vive en la Franja de Gaza.

Detalles del acuerdo y reacciones

Según Trump, el cese al fuego incluiría condiciones para el intercambio de rehenes y abriría la puerta a la entrada de ayuda humanitaria a zonas afectadas.

Sin embargo, tanto Israel como Hamás han sido cautos al emitir declaraciones y, por ahora, la comunidad internacional observa con cautela las señales en el terreno.

Medios internacionales y organismos como la ONU han llamado a la verificación de la información y a un compromiso real entre las partes.

La noticia se produce en un contexto donde la comunidad internacional ha insistido en la necesidad de poner fin a las hostilidades y buscar salidas negociadas al conflicto.

En el pasado, los anuncios sobre treguas no siempre han resultado en pausas reales, como se ha reportado en otros conflictos en la región.

