!Paz en Medio Oriente! Trump anuncia que los rehenes israelíes serán liberados muy pronto 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la liberación de los rehenes retenidos tras el conflicto entre Israel y Hamás podría darse “probablemente el lunes”.

La noticia llega luego de que se anunciara un nuevo acuerdo entre las partes, considerado por Trump como un paso hacia la “paz en Medio Oriente”.

La liberación de rehenes tras acuerdo Israel-Hamás mantiene en vilo a la comunidad internacional y pone nuevamente sobre la mesa las negociaciones en la región.

Trump destacó que este avance sería “histórico” y podría marcar el inicio de un proceso de reconciliación.

“Los rehenes serán liberados probablemente el lunes... Mientras hablamos, se realizan muchos esfuerzos para liberar a los rehenes”, dijo el gobernante.

Detalles del acuerdo y reacciones internacionales

El acuerdo en cuestión incluye una posible tregua temporal y facilitaría, según medios internacionales, el intercambio de prisioneros y el acceso de ayuda humanitaria en zonas de conflicto

Organizaciones internacionales han exigido transparencia y seguridad para los rehenes afectados por estas negociaciones.

Por su parte, comunidades judías y palestinas observan con expectativa los próximos pasos de la diplomacia en la región.

Este nuevo desarrollo llega en medio de un contexto global delicado, donde la violencia ha cobrado cientos de vidas civiles y existe una amplia presión internacional para frenar el conflicto.

Cabe recordar que este no es el primer intento de establecer una pausa en las hostilidades entre Israel y Hamás, y el papel de Estados Unidos ha sido relevante en otros episodios recientes.