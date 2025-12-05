Pattern anuncia la adquisición de ROI Hunter que conectará a la publicidad a nivel del producto y del rendimiento del mercado para marcas globales

LEHI, Utah, y BRNO, República Checa--(BUSINESS WIRE)--Pattern Group Inc. (Nasdaq: PTRN), líder en impulsar marcas en mercados globales de comercio electrónico mediante tecnología propia e IA, anunció hoy la adquisición de ROI Hunter a.s., una plataforma de medios minoristas orientada al rendimiento para marcas y minoristas. ROI Hunter integra datos del producto, marketing y comercialización en una única fuente de información, lo que permite tomar decisiones publicitarias basadas en márgenes y a nivel de SKU en las principales plataformas de jardín vallado, como Google, Meta y Snap.





La adquisición consolida la posición de Pattern como acelerador del comercio electrónico líder a nivel mundial y amplía sus capacidades de publicidad basada en la IA en Meta, Google y Snapchat. ROI Hunter ofrece una sólida base de datos a nivel de SKU, basada en integraciones de API y más de 1800 millones de dólares en medios gestionados anualmente, lo que permite una visión excepcionalmente granular del rendimiento de cada producto.

“Es un enorme placer recibir al equipo de ROI Hunter en Pattern”, afirmó Dave Wright, cofundador y director ejecutivo de Pattern. “Su profunda experiencia técnica y su trayectoria demostrada con marcas y minoristas globales refuerzan nuestra capacidad de expansión internacional y de ofrecer un rendimiento a nivel de producto, basado en IA, en todos los principales canales publicitarios”.

La adquisición abre oportunidades de expansión para Pattern y ROI Hunter. Al integrar ROI Hunter, Pattern obtiene una plataforma unificada de medios minoristas que impulsa la publicidad a nivel de SKU en Meta, Google, Snap y mercados globales, lo que permite una ejecución multicanal más inteligente y consistente.

“ROI Hunter lleva años ayudando a las marcas a comprender la rentabilidad al nivel más granular”, afirmó Karel Schindler, fundador y director ejecutivo de ROI Hunter. “Al combinar nuestra infraestructura de datos a nivel de SKU con las capacidades de IA, los datos y la experiencia en mercados de Pattern, podemos ayudar a las marcas a comprender la historia completa de cada producto: desde el descubrimiento en redes sociales hasta la intención de búsqueda y la compra en mercados. Podemos acelerar la innovación y ayudar a las marcas a acelerar su crecimiento con mayor velocidad, precisión y claridad”.

ICON Corporate Finance se desempeñó como asesor financiero exclusivo de ROI Hunter en la transacción. Badokh fue el asesor legal de ROI Hunter, mientras que Spencer Fane LLP y Nirris s.r.o. fueron los asesores legales de Pattern.

Aceca de Pattern

Pattern impulsa el crecimiento de las marcas en mercados globales de comercio electrónico mediante el aprovechamiento de tecnología propia e IA. Al utilizar más de 46 billones de puntos de datos, aprendizaje automático sofisticado y modelos de IA, Pattern optimiza y automatiza todos los factores clave del crecimiento del comercio electrónico para las marcas globales, incluyendo publicidad, gestión de contenido, logística y cumplimiento, precios, pronósticos y atención al cliente. Cientos de marcas globales confían a diario en la plataforma de aceleración de comercio electrónico de Pattern para impulsar un crecimiento rentable de sus ingresos en más de 60 mercados internacionales, como Amazon, Walmart.com, Target.com, eBay, Tmall, TikTok Shop, JD y Mercado Libre. Para obtener más información, visite www.pattern.com o envíe un correo electrónico a press@pattern.com.

Acerca de ROI Hunter

ROI Hunter impulsa el rendimiento de las marcas minoristas con una plataforma propia de gestión del rendimiento de productos, basada en integraciones avanzadas de datos en todos los canales y fuentes de datos. Al unificar los datos de productos de todo el ecosistema de comercio electrónico y aplicar una optimización inteligente, ROI Hunter ofrece a los minoristas una única fuente de información para gestionar y automatizar los factores clave de crecimiento, incluyendo información a nivel de producto, creatividades dinámicas y optimización de campañas. Minoristas líderes de todo el mundo confían en ROI Hunter a diario para mejorar la rentabilidad, aumentar la visibilidad de sus productos y escalar los ingresos en los principales canales digitales, como Meta, Google y Snapchat. Para obtener más información, visite www.roihunter.com o envíe un correo electrónico a wehelp@roihunter.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada. Dichas declaraciones prospectivas incluyen todas las declaraciones que no se basan en hechos históricos, incluyendo, entre otras, las declaraciones sobre estrategias, ofertas, capacidades, oportunidades de expansión, optimización, rendimiento, resultados previstos y plazos de cualquiera de los anteriores en el futuro. Las declaraciones prospectivas son inherentemente difíciles de predecir e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Puede encontrar más información sobre los factores que podrían afectar en forma significativa los resultados y la exactitud de las declaraciones prospectivas aquí contenidas en nuestro prospecto final presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 19 de septiembre de 2025, en nuestro Formulario 10-Q presentado ante la SEC el 6 de noviembre de 2025 y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC. Si bien podemos optar por actualizar dichas declaraciones prospectivas en el futuro, declinamos cualquier obligación de hacerlo.

