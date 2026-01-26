Patriots y Seahawks se reencuentran en el Super Bowl 60

El Super Bowl 60 ya tiene protagonistas y llega con sabor a revancha. New England Patriots y Seattle Seahawks volverán a verse las caras en el partido más importante de la NFL, en un duelo que combina nuevas figuras, estrategias defensivas de alto nivel y entrenadores con trayectorias contrastantes.

El encuentro se disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. Para los Patriots, la cita representa una oportunidad histórica: buscarán su séptimo título de Super Bowl, lo que los convertiría en la franquicia más ganadora en la historia de la liga.

Nueva Inglaterra regresa al gran escenario por primera vez en siete años, ahora liderada por el joven mariscal Drake Maye, bajo la dirección del entrenador Mike Vrabel, en su segundo año al frente del equipo. La sólida defensiva ha sido una de las claves del éxito patriota en esta temporada, marcando el regreso de la franquicia a la élite de la NFL tras la era de Tom Brady y Bill Belichick.

Del otro lado, Seattle llega comandado por Sam Darnold y un cuerpo técnico con mayor experiencia, apostando también por una defensa férrea que promete un partido cerrado y de alta intensidad.

Con antecedentes, ambición histórica y dos equipos construidos desde filosofías distintas, el Super Bowl 60 se perfila como un choque de estilos que definirá al nuevo campeón de la NFL.