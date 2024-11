Patrick Mahomes y Travis Kelce sufrieron robos en sus hogares

Las casas de las estrellas de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes y Travis Kelce, fueron blanco de robos el mes pasado, según informó KCTV5, afiliada de CBS, citando a las autoridades. El 8 de octubre, la policía de Leawood, Kansas, atendió una llamada de robo en una vivienda previamente identificada como la de Kelce en los suburbios de Kansas City. Aunque el Departamento de Policía de Leawood no comenta sobre víctimas específicas de delitos, un mapa de llamadas muestra la presencia policial en un domicilio en Leawood la noche del incidente.

Según TMZ, en el robo se habrían sustraído 20,000 dólares en efectivo de la casa de Kelce, aunque esta información no ha sido confirmada de forma independiente por CBS News.

Por otra parte, las autoridades respondieron a un llamado en la residencia de Mahomes en Loch Lloyd, Missouri, poco después de la medianoche del 6 de octubre, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Cass.

Mahomes expresó su frustración y decepción ante los robos en una conferencia de prensa el miércoles, agregando que la investigación continúa. El equipo había jugado contra los New Orleans Saints el 7 de octubre y luego tuvo una semana libre sin partidos.

Este no ha sido el primer incidente que afecta la privacidad de Kelce. En mayo de 2024, el jugador comentó en el podcast New Heights que alguien había publicado su dirección en internet, lo que provocó un gran volumen de correo no deseado a su hogar. Además, en una aparición en The Big Podcast with Shaq en febrero, su hermano Jason Kelce mencionó que Travis se había mudado por razones de seguridad, en parte debido a la atención mediática por su relación con la cantante Taylor Swift.

CBS News está a la espera de más detalles por parte de las autoridades locales sobre ambos robos.