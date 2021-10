Patient Safety Movement Foundation da la bienvenida a un nuevo liderazgo

Mike Ramsay es nombrado director ejecutivo y Mike Durkin asume un nuevo rol como presidente

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–La Patient Safety Movement Foundation (PSMF), una organización global sin fines de lucro comprometida con lograr cero daños y muertes de pacientes prevenibles en todo el mundo para 2030, ha anunciado hoy a Michael A.E. Ramsay, MD, FRCA como su nuevo director ejecutivo. Después de su nombramiento, Mike Durkin, OBE, MBBS, FRCA, FRCP, DSc asumirá el anterior cargo de Ramsay como presidente. Bajo su liderazgo, la organización espera continuar mejorando la seguridad de los pacientes en todo el mundo.

El Dr. Ramsay asume el papel del exdirector ejecutivo, David B. Mayer, MD, quien jugó un papel fundamental en ayudar a la organización a lanzar el evento de inauguración #UniteForSafeCare. Durante su mandato, Mayer también introdujo un nuevo modelo de compromiso que facilita que los hospitales y las organizaciones sanitarias prioricen la seguridad del paciente y fue una fuerza impulsora detrás de la convocatoria de un Objetivo de seguridad del paciente.

“Agradecemos todos los esfuerzos del Dr. Mayer en los últimos tres años y creemos que el Dr. Ramsay es el líder adecuado para este próximo capítulo”, declaró Ariana Longley, MPH, directora de operaciones de la Patient Safety Movement Foundation. “El liderazgo, la experiencia, la pasión y las conexiones globales que el Dr. Ramsay y el Dr. Durkin aportan a la organización nos posicionan bien para lograr nuestros audaces objetivos”.

“Es para mí un honor ser nombrado director general”, manifestó el Dr. Ramsay. “El último año y medio ha puesto de manifiesto las carencias de nuestro sistema sanitario. Me entusiasma trabajar al unísono con el sólido liderazgo y el equipo de PSMF para forjar asociaciones que promuevan activamente el cambio, desarrollen y difundan material educativo sobre seguridad del paciente y creen una demanda pública de una asistencia sanitaria segura y altamente fiable”.

Antes de ser nombrado director general, el Dr. Ramsay fue uno de los primeros miembros de la PSMF creada por Joe Kiani en 2012 y, más recientemente, ocupó el cargo de presidente de la PSMF desde 2020. Aporta una amplia experiencia como presidente emérito del Departamento de Anestesiología y Tratamiento del Dolor del Centro Médico de la Universidad de Baylor en Dallas, Texas. También es profesor en el Centro de Ciencias de la Salud de Texas A&M y tiene una cátedra clínica de anestesiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas Southwestern. Ramsay fue presidente del Instituto de Investigación Baylor Scott and White de 2000 a 2020, donde se centró en el desarrollo de vacunas contra el cáncer y biomarcadores de cáncer temprano. Ha sido director de anestesia del programa de trasplante de hígado en Baylor y ha anestesiado personalmente a más de 1000 receptores de trasplantes de hígado. También ha desempeñado funciones en numerosos grupos, como miembro actual del consejo de administración del Centro Médico de la Universidad de Baylor, expresidente de la Sociedad Internacional de Trasplantes de Hígado, miembro del comité de la Red Unida para la Compartición de Órganos y miembro del comité de la Sociedad Americana de Anestesiólogos sobre anestesia para trasplantes y grupo de trabajo “Failure to Rescue: Post-operative Respiratory Depression” (Fracaso del rescate: Depresión respiratoria posoperatoria) del PSMF. Nació en Dublín, Irlanda, estudió en la escuela de Brentwood, Reino Unido, y se formó en medicina en el Royal London Hospital. Ramsay fue contratado por el Centro Médico de la Universidad de Baylor en Dallas,Texas, en 1976.

El Dr. Durkin ha sido miembro del PSMF desde 2012 y está pasando de vicepresidente a presidente. Durkin aporta 30 años de experiencia en gestión médica y liderazgo a su puesto en PSMF. Actualmente ocupa puestos como profesor visitante y asesor principal sobre políticas de seguridad del paciente y liderazgo del Patient Safety Translational Research Centre (Centro de Investigación Traslacional de Seguridad del Paciente) del NIHR en el Institute of Global Health Innovation (Instituto de Innovación en Salud Global) del Imperial College de Londres y como director asociado no ejecutivo en NHS Resolution. Apasionado por la seguridad del paciente, desempeñó un papel integral en la Junta Asesora de Berwick en 2013 para asesorar sobre la creación de condiciones para mejorar la seguridad de los pacientes en Inglaterra. A Durkin le encargó la presidencia de un grupo asesor de expertos que condujo al establecimiento de la rama de Investigación de seguridad sanitaria. También encabezó el desarrollo de las Ministerial Inter-Governmental Summits (Cumbres Ministeriales Intergubernamentales sobre Seguridad del Paciente) celebradas en el Reino Unido (2016), Alemania (2017), Japón (2018) y Arabia Saudita (2019). Fuera del PSMF, ha sido director nacional de seguridad del paciente del NHS de Inglaterra, director médico ejecutivo en Gloucestershire Royal Hospital y ocupó sucesivos puestos de director médico ejecutivo para las autoridades sanitarias estratégicas de Inglaterra, y culminó como director médico del NHS para el sur de Inglaterra, que apoya a una población de 16 millones de personas. Antes de estos puestos, ocupó cargos de asistente, investigación y enseñanza en anestesia cardiovascular y cuidados intensivos en las universidades de Londres, Yale y Bristol.

“Es un honor para mí seguir trabajando con la Patient Safety Movement Foundation en esta función”, afirma Durkin. “Hemos hecho grandes progresos, pero ahora debemos hacer un llamado a la acción urgente y sostenida para que todos los pacientes y familias, así como los líderes políticos y sanitarios, enfermeros, médicos, farmacéuticos y terapeutas de todas las dimensiones, sigan educando y capacitando a otros para ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo de cero”.

Acerca de la Patient Safety Movement Foundation: Cada año, mueren más de 200 000 personas en hospitales de los EE. UU. y más de tres millones a nivel mundial como consecuencia de una atención poco segura. La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) es una organización internacional sin fines de lucro que tiene la visión de erradicar los daños y las muertes evitables de pacientes en todo el mundo antes de 2030. La PSMF reúne a pacientes y defensores de pacientes, proveedores de atención médica, empresas de tecnología médica, entes gubernamentales, empleadores y pagadores privados en favor de esta causa. Desde las soluciones ejecutables para la seguridad de los pacientes y el Open Data Pledge (Compromiso de datos abiertos) industrial hasta la World Patient Safety, Science & Technology Summit (Cumbre mundial de seguridad de los pacientes, ciencia y tecnología) y más, la PSMF no dejará de luchar hasta que alcance cero muertes evitables. Para obtener más información, visite patientsafetymovement.org y siga a la PSMF en LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook.

