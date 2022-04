Patient Safety Movement Foundation anuncia las fechas y la lista de oradores para la 8.ª Cumbre Anual Mundial de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología

El evento reúne a líderes clave de la industria y organizaciones de atención médica para enfrentar los principales problemas de seguridad del paciente

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–Patient Safety Movement Foundation (PSMF) organizará la 8.ª Cumbre Anual Mundial de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología (World Patient Safety, Science and Technology Summit, WPSSTS) de forma virtual el 29 y 30 de abril de 2022. Se convoca al evento junto con American Society of Anesthesiologists (Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos), European Society of Anesthesiology and Intensive Care (Sociedad Europea de Anestesiología y Cuidados Intensivos), International Society for Quality in Health Care (Sociedad Internacional para la Calidad de la Atención Médica) y World Federation of Societies of Anaesthesiologists (Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos). Al crear un poderoso foro para que los líderes de la industria y las organizaciones de atención médica enfrenten los principales problemas de seguridad del paciente con ideas prácticas e innovaciones para transformar la continuidad de la atención, el evento respalda la misión de PSMF de llegar a cero daños y muertes prevenibles de pacientes en todo el mundo para 2030.

“Los últimos dos años han sido gravosos para el sector de la salud, por decir lo menos. La pandemia mundial ejerció una presión implacable sobre los sistemas de salud y el personal médico, lo que resultó en un aumento de los errores médicos prevenibles”, manifestó el Dr. Michael Ramsay, director ejecutivo de PSMF. “Nuestra organización está ansiosa por reunir a partes interesadas clave para desarrollar soluciones que mejoren drásticamente la seguridad del paciente, y eliminen el daño y la muerte prevenibles del paciente”.

La cumbre incluirá un conversatorio con celebridades de la seguridad del paciente, siete discursos principales, así como cinco sesiones de panel que cubrirán varios temas de la seguridad del paciente dirigidos por estimados líderes de la atención médica. Las sesiones de WPSSTS de este año se centran en cuestiones clave que afectan a la industria de la atención médica, por ejemplo:

Superación de obstáculos para la aplicación de principios de alta confiabilidad en la atención médica.

Adoptar la ciencia de los factores humanos para desencadenar la innovación en seguridad de la atención médica.

Defensa del paciente: la brújula de la innovación.

Cómo la regulación puede respaldar la calidad y el valor en la atención médica.

Seguridad en la atención medica durante la pandemia.

Los asistentes tendrán la oportunidad de relacionarse con altos ejecutivos de hospitales, pacientes y familiares que se han visto afectados por errores médicos, legisladores públicos y funcionarios gubernamentales, así como líderes de todo el proceso de atención médica. Los oradores principales son:

Randall Clark, MD, FASA, presidente de American Society of Anesthesiologists

Edoardo de Robertis, MD, PhD y presidente de European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC)

Neelam Dhingra-Kumar, MD, jefe de unidad de la Estructura emblemática de seguridad del paciente de la OMS

Carsten Engel, MD, director ejecutivo de International Society for Quality in Health Care

Joe Kiani, fundador y expresidente inmediato de Patient Safety Movement Foundation, así como fundador, presidente y director ejecutivo de Masimo

Peter Pronovost, MD, PhD, director de transformación clínica en hospitales universitarios

Thomas Zeltner MD, presidente de la Fundación de la OMS de Ginebra (Suiza) y vicepresidente del Consejo Universitario de la Universidad Médica de Viena (Austria)

La cumbre está abierta a cualquier persona interesada en planificar activamente soluciones en torno a los principales desafíos de seguridad del paciente que causan muertes prevenibles de pacientes en hospitales y organizaciones de atención médica de todo el mundo. Se ofrece inscripción con descuento para estudiantes, pacientes y familiares. Para registrarse en el WPSSTS 2022 o para obtener más información sobre el evento, visite: https://patient.sm/WPSSTS.

Acerca de Patient Safety Movement Foundation: Patient Safety Movement Foundation (PSMF), una organización global sin fines de lucro fundada en 2012, celebra 10 años de generar conciencia y crear acciones para eliminar errores médicos prevenibles. Algunas estimaciones predicen que uno de cada 12 pacientes se ve afectado por un error médico prevenible, pero ese número podría ser aún mayor ya que no existe una base de datos central que rastree estas cifras en la mayoría de los países, incluido los EE. UU. Durante la última década, se hicieron grandes avances para mejorar la seguridad del paciente, pero la pandemia de COVID-19 estresó el sistema, el cual demostró no ser resiliente y dio un paso atrás. PSMF tiene la visión de eliminar los daños y muertes prevenibles de pacientes de todo el mundo para 2030, y eso comienza con la concientización sobre este crítico tema. Reúne a pacientes y defensores de pacientes, trabajadores de atención médica, empresas de tecnología médica, entes gubernamentales, empleadores y pagadores privados en favor de esta causa. Desde las soluciones de mejores prácticas basadas en evidencia (Actionable Patient Safety Solutions™) y el Open Data Pledge (Compromiso de datos abiertos) de la industria hasta la Cumbre Mundial de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología y más, PSMF no dejará de luchar hasta que alcance cero muertes prevenibles. Para obtener más información, visite patientsafetymovement.org, y siga a PSMF en LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook.

