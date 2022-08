Pastor le dice a su congregación que son “hijos e hijas baratos” por sus pobres ofrendas

Un pastor evangélico causó controversia luego que llamó a su congregación “hijos e hijas baratos” por las pobres ofrendas que dan a la iglesia.

El video del líder religioso Carlton Funderburke fue publicado en Twitter, convirtiéndose en tendencia por la cantidad de comentarios.

El pastor de la iglesia de Kansas City cuestionó que los fieles de la congregación no le regalan Louis Vuitton, Prada o Gucci.

La prédica en la cual llamó “hijos e hijas baratos” y arruinados a su congregación se registró el pasado 7 de agosto. Muchos de sus seguidores se sintieron ofendidos y lo denunciaron.

“¿No creen que valgo el dinero que gastan en MacDonald’s, en Red Lobster? No valgo la pena un St. John Knit (una marca de lujo de ropa). No, ustedes no pueden pagarlo”, dijo con ironía. “¿No valgo para todos ustedes Louis Vuitton? ¿No valgo Prada? ¿No valgo Gucci?”, manifestó en tono enérgico el pastor.

In a recent sermon at Church at the Well in Kansas City, Pastor Carlton Funderburke blasted the "cheap" congregation for not making him richer.

"I'm not worth your McDonald's money? I'm not worth your Red Lobster money?"

The now-deleted sermon was first clipped by @KCdiscover. pic.twitter.com/AvDFocYIhb

— Hemant Mehta (@hemantmehta) August 17, 2022