Pastor en Virginia cuestiona homenaje a Charlie Kirk y divide opiniones entre cristianos

Las palabras del reverendo Howard John-Wesley, pastor principal de la iglesia Alfred Street Baptist en Alexandria, han despertado un intenso debate nacional tras un sermón pronunciado el domingo, en el que cuestionó el homenaje oficial del Gobierno de Estados Unidos al fallecido activista conservador Charlie Kirk.

En un mensaje cargado de emoción, Wesley insistió en que la fe cristiana no debe glorificar la maldad ni justificar la vida de quienes actuaron en contra de ciertos valores. “No hay ningún lugar en la Biblia donde se nos enseñe a honrar el mal. Cómo mueres no redime cómo viviste. No te conviertes en héroe en la muerte cuando fuiste un arma del enemigo en la vida”, afirmó ante la congregación.

El pastor recalcó que no celebra la muerte de Kirk ni de ninguna persona, pero criticó lo que describió como una “ira selectiva”, recordando que muchas víctimas de violencia en el país no recibieron el mismo nivel de atención. Sus declaraciones fueron difundidas en redes sociales, donde rápidamente se hicieron virales.

Las reacciones en la comunidad fueron diversas. Algunos vecinos calificaron sus palabras de “poderosas y sinceras”, señalando que tiene derecho a expresar su sentir. Otros, en cambio, consideraron que, aunque Kirk fue una figura polémica, su asesinato no puede ser justificado y subrayaron que la violencia política nunca es aceptable.

“Charlie Kirk dijo muchas cosas inflamatorias, pero la violencia no es la respuesta”, comentó un residente. Otro añadió: “Como adultos, debemos poder expresar opiniones, incluso cuando no estamos de acuerdo”.

La controversia ha puesto de relieve la tensión dentro de ciertos sectores cristianos respecto a cómo responder ante la figura de Kirk, mientras que el sermón de Wesley continúa siendo objeto de debate en todo el país.