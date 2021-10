Pastor asegura que Jesús no ha regresado porque no se está ofrendando lo suficiente

EEUU.- El pastor evangélico Jesse Duplantis ha generado polémica al decir que Jesús, el hijo de Dios, no ha regresado a la Tierra porque no se está ofrendando lo suficiente.

Las declaraciones del líder espiritual han desatado una ola de comentarios, unos en contra, a favor y hasta burlándose de la segunda venida prometida por el mesías.

De acuerdo con lo expresado por el pastor, durante una Teletón, la razón por la que Jesús no ha vuelto es porque las donaciones no son suficientes.

Su mensaje a la feligresía buscaba instar a la entrega de ofrendas especiales para la construcción de los nuevos estudios de Victory, un canal cristiano de TV.

“Sinceramente, creo esto: la razón por la que Jesús no ha venido es porque la gente no está dando de la manera que Dios les dijo que dieran”, dijo el pastor, desatando polémica a nivel mundial.

Sus palabras han sido catalogadas por algunos como una burla a las creencias evangélicas, mientras que otros líderes, enfocados en la prosperidad económica, han apoyado su afirmación.

Aunque no sustentó bíblicamente que Jesús no ha regresado a la Tierra por la falta de ofrendas, afirmó que si las personas dieran más apoyo a la obra De Dios, el le diría al mesías que los viniera a buscar.

“Realmente creo esto, si la gente llamara a este número y pusiera esta victoria en todo el mundo, cada voz disponible, cada salida disponible, el Padre diría Jesús, ve a buscarlos”.

Para finalizar su prédica señaló que lo que obstaculiza el regreso del hijo de Dios es que la gente no está haciendo en el ámbito financiero, “porque vivimos en un mundo económico, lo que Dios los llamó a hacer”.

Participating in a "Victorython" fundraiser for Kenneth Copeland's ministry, right-wing pastor Jesse Duplantis brags about being a multi-millionaire with his own private plane while telling viewers that they can "speed up" the return of Christ by donating. pic.twitter.com/3VE6sETWBB

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) September 22, 2021