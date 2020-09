Pastor agrede a su esposa sin saber que estaba en Facebook Live

Brasil.- Un pastor evangélico agredió verbalmente a su esposa sin saber que estaba en vivo durante una transmisión de Facebook Live, minutos antes de iniciar su mensaje de paz.

El líder espiritual fue identificado como Edson Araujo de la iglesia Dios es Amor en San Pablo, Brasil.

La violencia quedó al descubierto, cuando el pastor pensando que su esposa aún no hacía la conexión en la red social se levantó de su asiento y un impulso de cólera profirió palabras hasta soeces.

“Estoy harto, mierda. ¡Haz las cosas bien, imbécil!”, gritó mientras daba un puñetazo y sus feligreses se enteraban de su verdadero carácter por medio de la transmisión de Facebook Live.

Tras el acto, Araujo prosigue como si nada hubiera pasado. “Acepten la paz del Señor”, dijo a sus feligreses.

El video se viralizó en las redes sociales, generando repudio y obligando al pastor a aceptar su error y pedir disculpas.



“Ayer estábamos en el horario de servicio, y no teníamos una posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a tratar de ordenar, y luego terminé tirando otro celular que hace la transmisión del himno. Ese dispositivo cayó al suelo y se rompió. Entré allí de forma temeraria, de forma equivocada, que no podía actuar por esa conducta y la forma en que actué, dirigí una palabra, nunca tuvimos ningún tipo de problema”, dijo en otra transmisión de Facebook Live.

Durante la nueva filmación, su esposa lució cabizbaja y callada mientras él buscaba justificarse.

“Quiero aquí, de antemano, primero a Dios, quiero pedir públicamente mi perdón y el de mi esposa Deborah por mi actitud, mi error y mi fracaso. Quiero pedir perdón por mi pastor, Elías y mi familia y la de ella y todos los pastores que confiaron y permanecieron confiados en mi trabajo”, agregó el pastor.