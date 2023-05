Pasajera vegana recibe solo frutas y nueces en vuelo de 6 horas

Durante un vuelo de seis horas de KLM desde Ghana a Amsterdam el 19 de abril, una pasajera vegana informó que en lugar de recibir una comida caliente, se le proporcionaron frutas y nueces.

Según Juanita Headley, quien es oradora de TEDx, abogada y autora, durante una entrevista con Insider, reveló que padece alergia a los productos de origen animal, como los huevos, y ha seguido una dieta vegana durante 13 años.

Después de un retraso de más de seis horas en su vuelo original de Ghana a Londres a través de Kenya Airways, Headley fue trasladada apresuradamente a otro vuelo. Según sus declaraciones, generalmente solía comprar su propia comida, pero esta vez no tuvo tiempo de hacerlo porque había solicitado comidas veganas en el vuelo de Kenya Airways.

Tras alterar su reserva en el vuelo de KLM, ella comunicó al personal que requería una comida vegana. A pesar de recibir inicialmente una respuesta incierta debido al corto plazo, más tarde el personal del aeropuerto le garantizó que habría una opción de comida vegana disponible durante el vuelo.

Sin embargo, al momento de servir la comida durante el vuelo, ella afirmó que solo le ofrecieron frutas y nueces.

“Estando en el avión, sintiendo hambre, mientras todos disfrutaban de una comida caliente, tuve que conformarme con comprar nueces, unas siete piezas de mandarina y cuatro piezas de piña. Eso fue lo que me sirvieron en lugar de una comida caliente”, comentó.

“Luego, en la segunda comida, me dieron un plátano, alrededor de seis piezas de piña y más nueces”, agregó. “El personal fue muy amable y me brindó un servicio personalizado, lo cual me hizo sentir especial. Sin embargo, la comida improvisada fue una burla”.

De acuerdo con la información proporcionada en el sitio web de KLM, la aerolínea solo puede asegurar comidas veganas si los pasajeros hacen la solicitud con al menos 24 horas de anticipación antes de la salida del vuelo.

“Entiendo que estas situaciones pueden ocurrir, ya que no estaba en ese vuelo original”, afirmó Headley. “Sin embargo, este inconveniente podría evitarse si se incluyeran un par de comidas veganas adicionales en el avión”.

Un representante de KLM informó a Insider: “Debido a una circunstancia imprevista, no fue posible proporcionar comida vegana a este pasajero en el vuelo. Lamentamos sinceramente lo ocurrido y nos disculpamos”.

“Nuestro equipo de servicio al cliente se pondrá en contacto con el pasajero para explorar posibles compensaciones”.

Headley expresó a Insider su descontento con la respuesta de la aerolínea hacia su queja, y señaló que le resultaba “terrible” que KLM se limitara a ofrecer disculpas.

“En estos tiempos en los que el veganismo no es algo nuevo, resulta inaceptable que un vuelo de larga distancia de seis horas no disponga de algunas opciones adicionales de comida para situaciones como esta, o al menos que las comidas vegetarianas también sean veganas, lo cual sería muy fácil tanto para la tripulación como para los pasajeros”, comentó.

No es la primera vez que los pasajeros veganos enfrentan problemas en vuelos de larga distancia. El verano pasado, una pasajera de Air Canada le informó a Insider que, inicialmente, solo le ofrecieron una botella de agua en lugar de una comida vegana durante un vuelo de 10 horas, a pesar de haber solicitado comidas especiales con anticipación.

Headley compartió el incidente en línea en un grupo vegano donde había notado que otras personas discutían experiencias similares.

“Regularmente veo imágenes de las comidas que la gente comparte”, mencionó. “Recientemente, alguien publicó que le sirvieron una taza de ensalada y probablemente también frutas”.