Partnership for Central America lanza su primera Colección de Arte Digtial con Mastercard, CARE y HUG

Tres artistas centroamericanas fueron seleccionadas para inspirar la colección de arte digital “En sus manos”, que apoyará diversas iniciativas a favor de la igualdad de género en Centroamérica.

Partnership for Central America (PCA), una coalición de organizaciones del sector privado que impulsa las oportunidades económicas en Centroamérica, se unió a Mastercard, CARE y HUG para lanzar su primera Colección de Arte Digital destinada a una causa durante el evento "Miami NFT Week". La colección "En Sus Manos" estará a la venta desde el viernes 31 de marzo hasta el viernes 14 de abril en el sitio web HeyMint.xyz.





Tres talentosas artistas, Ale Bara (Alejandra Barahona) de Guatemala, Kem (Nycolee Suazo) de Honduras, y Male Cuellar de El Salvador, fueron seleccionadas para participar del movimiento de arte digital, aportando su estilo propio y su experiencia a esta colección de edición limitada. Las tres artistas han colaborado en tres piezas coloridas en las que rinden tributo a la gracia y al poder de las mujeres de Centroamérica, y a la fuerza que tienen en sus manos para establecer importantes raíces, valores y una conexión con su cultura y sus países.

La colección digital de tres piezas “En Sus Manos” se lanzará como edición abierta en Heymint.xyz. Los fondos recaudados por la venta del arte digital serán destinados a apoyar las iniciativas de equidad de género que CARE lleva a cabo en el norte de Centroamérica y al programa “En Sus Manos” de Partnership for Central America (PCA). Además, las tres artistas participantes aparecerán en la plataforma educativa y de descubrimiento social de HUG, donde podrán seguir aprendiendo sobre las posibilidades de nuevos ingresos que ofrece la Web3 mientras entran en contacto con otros artistas y coleccionistas de la comunidad.

Un compromiso con la igualdad y la inclusión

El lanzamiento de la Colección de Arte Digital “En Sus Manos” asegura un lugar para las mujeres en las nuevas plataformas de la web y es a la vez un mensaje contundente de inclusión para las generaciones que nacieron en la revolución digital. “The Partnership agradece a Mastercard, nuestro miembro fundador, a los socios de CARE y a HUG por sus aportes y su compromiso con el fomento y promoción del emprendimiento femenino. Junto a sus recursos y experiencia colectivos, estamos ansiosos por apoyar el progreso de estas artistas mujeres dentro de la economía digital en desarrollo como parte de nuestro camino hacia una más próspera región del norte de Centroamérica”, dijo Jonathan Fantini-Porter, Director Ejecutivo de Partnership for Central America.

Para Mastercard, la curaduría de las artistas para esta iniciativa está en línea con nuestra determinación de apoyar las pasiones mientras promovemos el desarrollo económico y la igualdad de género. La Web3, el metaverso y blockchain son puerta de acceso a la conectividad digital para todos por igual, y educar a la próxima generación de talento en las posibilidades que el ecosistema ofrece es una prioridad para Mastercard. “Esta iniciativa se trata de la solidaridad y de todo lo bueno que surge cuando las mujeres usan su talento para animarse y apoyarse unas a otras. En la Web3 los artistas tienen la oportunidad adicional de crecer y formar parte de un movimiento. Nos sentimos muy inspirados por sus historias y el estilo de estas tres artistas. Sobre todo, por el amor por sus países y la forma en la que celebran el papel de la mujer en sus piezas”, explica Janet Rivera-Hernández, Vicepresidente Senior de Comunicación para Mastercard América Latina y el Caribe.

“CARE está muy agradecida de haber sido seleccionada como beneficiaria de este proyecto a través del Centro para la Igualdad de Género. Los fondos recaudados permitirán a las emprendedoras del norte de Centroamérica fortalecer sus habilidades de liderazgo, su capacitación financiera y digital, y expandir su red comercial. Un agradecimiento especial a las artistas de Guatemala, Honduras y El Salvador por su contribución a esta iniciativa”, dijo Diane Carazas, Directora Regional, América Latina y el Caribe, CARE.

“Desde el día uno, es el objetivo de HUG construir un ecosistema Web3 diverso e inclusivo, y estamos encantados de apoyar proyectos como este, que inserta más mujeres en la industria de la tecnología, junto a nuestros estimados socios de The Partnership, CARE y Mastercard. La colección de arte digital “En Sus Manos” es un gran ejemplo de cómo la Web3 puede desbloquear la visibilidad y el compromiso de los artistas que buscan hacer la transición del mundo físico al digital”, dijo Randi Zuckerberg, fundador y CEO de HUG.

Sobre la colección

“En sus manos” expresa el poder, la sabiduría y la influencia de las mujeres de tres países de Centroamérica a través de tres artistas nativas. Las tres piezas, tituladas “Las Abuelas”, “El Baile de las Medusas” y “Cabezas de Familia” están inspiradas en historias personales de las creadoras. Cada pieza contiene un aporte de cada una de las tres artistas, como una demostración de solidaridad entre las mujeres.

Para obtener más información sobre los artistas y ver la colección de arte NFT, haga click en https://launchpad.heymint.xyz/mint/en-sus-manos

Acerca de The Partnership for Central America

The Partnership for Central America es una organización no gubernamental y apartidista que trabaja con una coalición multinacional de organizaciones privadas para promover oportunidades económicas entre las poblaciones desatendidas de El Salvador, Guatemala y Honduras. The Partnership es el organismo que coordina el llamado a la acción de la Vicepresidenta Harris y busca facilitar y apoyar soluciones prácticas para promover oportunidades económicas, abordar los desafíos urgentes del clima, la educación y la salud, y fomentar inversiones a largo plazo y fuerza laboral capacitada en apoyo de una visión esperanzada para Centroamérica. Si está interesado en saber más, comuníquese con support@centampartnership.org.

Acerca de Mastercard (NYSE:MA)

Mastercard es una empresa de tecnología en la industria mundial de pagos. Nuestra misión es conectar e impulsar una economía digital inclusiva que beneficie a todos, en todas partes, haciendo que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. Utilizando datos y redes protegidas, alianzas y pasión, nuestras innovaciones y soluciones ayudan a individuos, instituciones financieras, gobiernos y empresas a alcanzar su mayor potencial. Nuestro coeficiente de decencia o DQ, por sus siglas en inglés, impulsa nuestra cultura y todo lo que hacemos dentro y fuera de nuestra empresa. Con conexiones a lo largo de más de 210 países y territorios, estamos construyendo un mundo sostenible que abre a posibilidades que no tienen precio para todos.



Acerca de The HUG

Fundada por Randi Zuckerberg, HUG es una plataforma de descubrimiento social inclusiva que conecta artistas NFT con coleccionistas actuales y potenciales. A través de una curaduría descentralizada y digitada por su comunidad, HUG visibiliza a creadores diversos, incluidos y especialmente aquellos de comunidades subrepresentadas y marginales. HUG también es conocido por HUG Studios, que ofrece programas educativos y asesoramiento para emprendedores creativos y fundadores de startups de Web3. En noviembre de 2022, HUG consolidó la comunidad NFT de Meta Angels bajo su empresa matriz Assemble.

Acerca de CARE

Fundada en 1945 con la creación de CARE Package ®, CARE es una organización humanitaria líder en la lucha contra la pobreza global. CARE pone el énfasis en trabajar junto a mujeres y niñas. Munidas de los recursos apropiados, las mujeres y las niñas tienen el poder de sacar a familias y comunidades enteras de la pobreza. Este año, CARE y sus socios trabajaron en 111 países implementando 1600 proyectos e iniciativas de desarrollo y ayuda humanitaria contra la pobreza que llegaron a 174.000.000 de personas. Para conocer más, visite www.care.org

