Partidos opositores a Bukele, FMLN y Arena, reciben “humillante e histórica” derrota

Los dos partidos opositores a Nayib Bukele, quien se proyecta como el ganador de las elecciones, han recibido este domingo resultados negativos históricos desde que se crearon como movimientos políticos.

Según la encuestadora CID GALLUP, el candidato de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, obtuvo un 7% del padrón electoral, mientras que el partido Arena, y su representante Joel Sánchez, obtuvieron el 4% de los votos.

Aunque la derrota ya estaba anunciada, los partidos esperaban mejorar sus cifras este domingo que se celebraron las elecciones generales.

Los partidos opositores, que no desistían de sus intenciones de llegar al poder, utilizaron las redes sociales para denunciar supuestos abusos de poder de Nayib Bukele.

El partido Arena calificó los comicios como desiguales, señalando que el oficialismo continuaba haciendo campaña en los centros de votación.

“Es un día histórico en la vida de los salvadoreños (…) un día que nos da la oportunidad de soñar como pueblo, de cambiar el destino de nuestra nación”, dijo Sánchez al ejercer su voto, con la esperanza que la derrota no fuera tan arrolladora.

Por su parte, Manuel Flores insistió en que Bukele no le cumplió al pueblo salvadoreño; algo que al parecer discrepa con la población que votó masivamente por el presidenciable de Nuevas Ideas.

“El otro se escondió en campaña, no tuvo valor de ir ni siquiera a una comunidad a pedir el voto porque sabe que no le cumplió, por eso estoy moralmente fuerte, con entusiasmo, porque el domingo no es el fin del mundo, solo son elecciones. Y nos vamos a seguir encontrando”, acotó sobre los resultados que ya se proyectaba.

Analistas han señalado que los partidos opositores estarían en peligro de desaparecer si no encuentran una estrategia válida para competir en los próximos comicios con el partido de Bukele, que de confirmarse los datos electorales sumarían diez años consecutivos en el poder.