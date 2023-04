Partido sudafricano exige la captura de Dalai Lama por abuso infantil

El partido sudafricano opositor Luchadores por La Libertad ha exigido la captura de líder budista tibetano Dalai Lama por abuso infantil al pedirle a un niño que le chupe la lengua.

La petición de los políticos surge días después que se viralizara a nivel mundial un video de su santidad budista besando a un menor y pidiéndole que le chupe la lengua.

Aunque la grabación se registró en febrero, trascendió el fin de semana a nivel internacional; provocando una ola de comentario en contra de Dalai Lama.

Una vez que se generó el repudio colectivo, el partido sudafricano busca que el acto no quede impuse y ha solicitado a las autoridades de la India capturar al representante espiritual.

De acuerdo con el comunicado, el líder budista abusó del menor al besarlo y pedirle que le chupara la lengua. Además, esgrimen que pidió disculpas por la presión mundial a la que fue sometido.

“Esta supuesta disculpa no indicó que sus actos fueron flagrantemente abusivos. Se espera que los líderes religiosos sean protectores, no abusadores de los más vulnerables en la sociedad”, cita el comunicado del partido sudafricano.

Añaden que el abuso infantil es desenfrenado en todo el mundo; destacando que los niños no están seguros ni es sus casas y ahora en espacios públicos.

EFF Calls On Indian Authorities To Arrest The Dala Lama, Tenzin Gyatso For Child Abuse pic.twitter.com/SdELZGke3a

— Economic Freedom Fighters (@EFFSouthAfrica) April 11, 2023