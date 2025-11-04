Partido Republicano está de luto: muere Dick Cheney, el influyente vicepresidente de la gestión Bush 

Este martes se confirmó la noticia: muere Dick Cheney, vicepresidente republicano de Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush.

La desaparición de esta figura, parte central de la administración Bush entre 2001 y 2009, marca el fin de una era de gran influencia en la política estadounidense y mundial.

Cheney, nacido en Nebraska en 1941, inició su carrera política en los años setenta y se consolidó como uno de los estrategas más importantes del Partido Republicano.

Su rol como vicepresidente fue especialmente notorio tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando tomó un perfil de liderazgo en materia de seguridad nacional y política exterior.

El legado y la polémica en torno a Dick Cheney

Como vicepresidente, Dick Cheney impulsó decisiones trascendentes como la invasión a Irak en 2003 y la implementación de la controvertida política de “guerra contra el terrorismo”.

Estas posturas lo convirtieron en una de las figuras más influyentes y, a la vez, más debatidas de la historia reciente estadounidense.

Organizaciones de derechos humanos y analistas han cuestionado su responsabilidad en la autorización de métodos de interrogatorio extremos y la erosión de garantías civiles durante su gestión.

Además, su relación con grandes corporaciones energéticas, especialmente Halliburton, generó controversia sobre posibles conflictos de interés.

A pesar de la crítica, su visión estratégica y solidez política le ganaron reconocimiento incluso entre opositores.

El fallecimiento de Dick Cheney provoca reflexiones sobre el rumbo de la política estadounidense pos-11 de septiembre y sobre el impacto de sus decisiones en Latinoamérica, donde la promoción de la seguridad nacional liderada por su oficina repercutió en diversos países.