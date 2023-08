Participantes de Miss Universo Indonesia denuncian acoso sexual por parte de los organizadores

El mundo del certamen de belleza Miss Universo Indonesia se ve sacudido por acusaciones de acoso sexual que han llevado a la Policía de Indonesia a iniciar una investigación. Según reportes de medios locales, varias concursantes han denunciado abuso sexual por parte de representantes de la organización del certamen.

La responsable del departamento de mujeres de la Policía de Yakarta informó que están investigando múltiples denuncias que han sido presentadas y planean tomar declaraciones de las posibles víctimas.

Hasta ahora, un número indeterminado de aspirantes a Miss Universo Indonesia ha acudido a las autoridades para reportar que los organizadores las habrían forzado a desnudarse frente a cámaras bajo la premisa de una “revisión corporal” en busca de cicatrices, tatuajes o marcas.

En una rueda de prensa, una de las denunciantes relató su experiencia: “Sentí miedo y presión, me gritaron porque no abrí la parte superior de mi camiseta. Entonces la abrí y, de repente, me dijeron que estaba siendo sometida a una revisión corporal”.

Otra concursante, según informa el portal Kompas, también habría sido sometida al mismo procedimiento intrusivo, y en este caso, uno de los miembros de la organización habría llegado a tocar partes íntimas de la participante.

Melisa Anggraini, abogada que representa a una de las concursantes que interpuso la denuncia, señaló a CNN Indonesia que su cliente se sintió “humillada” y tratada como un “objeto” debido a este controvertido control corporal al que fue sometida.

Poppy Capella, directora nacional de Miss Universo Indonesia, no ha confirmado ni desmentido las acusaciones. Sin embargo, en una publicación en Instagram, agradeció a quienes compartieron sus perspectivas sobre el incidente, calificando sus comentarios como “una fuerza poderosa”.

Las acusaciones han llevado a las autoridades a tomar medidas. Un portavoz de la policía de Yakarta, Trunoyudo Wisnu Andiko, confirmó la recepción de la denuncia y señaló que se investigarán los incidentes para determinar si pueden servir como base para investigaciones más amplias.

El organizador global de Miss Universo, que fue adquirido por la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip en 2022, también ha reaccionado a las acusaciones. En un comunicado, afirmaron tomar “muy en serio” las acusaciones y anunciaron la apertura de una investigación interna.