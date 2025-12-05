Parse Biosciences lanza Evercode Whole Blood Fixation

Un nuevo método de fijación agiliza la manipulación de muestras de sangre para la investigación traslacional

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, proveedor líder de soluciones accesibles y escalables para la secuenciación de células individuales, anunció hoy el lanzamiento de Evercode™ Whole Blood Fixation, un nuevo kit que permite la fijación inmediata de sangre completa directamente en el punto de recolección. Esta tecnología elimina la necesidad de aislamiento de PBMC (células mononucleares de sangre periférica) in situ, equipos especializados o personal capacitado, lo que permite a los equipos de hematología traslacional e investigación farmacéutica recolectar muestras de sangre sin problemas en entornos clínicos reales para su posterior análisis de células individuales.





Los flujos de trabajo tradicionales de perfilado de ARN de células individuales realizados en un entorno translacional requieren un equilibrio entre el procesamiento de muestras frescas, que se degradan rápidamente y requieren un manejo especializado, y el uso de métodos de fijación que capturan solo un transcriptoma parcial y no pueden proporcionar secuencias pareadas del receptor de linfocitos T (TCR). El aislamiento de PBMC frescas también requiere flujos de trabajo complejos y reactivos especializados. Evercode Whole Blood Fixation supera estas limitaciones, preservando la cobertura integral e imparcial del transcriptoma que define a la plataforma Evercode. El resultado es una solución práctica y escalable para la secuenciación de ARN de células individuales de alta calidad en entornos translacionales.

“Estamos entusiasmados con lo que esta tecnología ofrece a los investigadores en hematología, descubrimiento de biomarcadores y medicina traslacional”, afirmó Charlie Roco, PhD, director de tecnología y cofundador de Parse Biosciences. “Evercode Whole Blood Fixation aplica el poder de la secuenciación unicelular directamente a la investigación con sangre, estabilizando las muestras en el momento de la recolección y preservando transcriptomas de alta calidad para un riguroso análisis posterior”.

Los nuevos kits de Whole Blood Fixation están disponibles para envío a partir de la semana del 8 de diciembre. Para obtener más información, visite a la empresa en el stand 1480 en la reunión anual de la American Society for Hematology (ASH) en Orlando o explore el sitio web de Parse Biosciences.

Acerca de Parse Biosciences

Parse Biosciences es una empresa mundial de ciencias biológicas cuya misión es acelerar el progreso de la salud humana y la investigación científica. Gracias a su enfoque pionero, que permite a los investigadores realizar secuenciación unicelular a una escala y con una facilidad sin precedentes, se han hecho descubrimientos revolucionarios en el tratamiento del cáncer, la reparación de tejidos, la terapia con células madre, las enfermedades renales y hepáticas, el desarrollo cerebral y el sistema inmunitario.

Basada en una tecnología desarrollada en la Universidad de Washington por los cofundadores Alex Rosenberg y Charles Roco, Parse recaudó más de USD 100 millones en concepto de capital y en la actualidad es utilizada por más de 3000 clientes en todo el mundo. Su creciente cartera de productos incluye Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select y Trailmaker, que es una solución interactiva de análisis de datos.

Parse Biosciences tiene su sede en el vibrante distrito de South Lake Union de Seattle, donde recientemente se ha ampliado a una nueva sede y un laboratorio de última generación. Para obtener más información, visite https://www.parsebiosciences.com/.

