Parse Biosciences invalida la patente de Scale Biosciences (actual 10x Genomics)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, proveedor líder en soluciones de secuenciación de células individuales escalable y accesible, anunció hoy que el Tribunal de Distrito correspondiente al Distrito de Delaware le ha concedido la moción a Parse de una sentencia sumaria de invalidez de la patente 11.634.752 de Scale Biosciences. El tribunal llegó a la conclusión de que las reivindicaciones de la patente terminada en 752 eran inválidas por la falta de una descripción escrita y la falta de habilitación.





Acerca de Parse Biosciences

Parse Biosciences es una empresa mundial de ciencias biológicas cuya misión es acelerar el progreso de la salud humana y la investigación científica. Gracias a su enfoque pionero, que permite a los investigadores realizar secuenciación unicelular a una escala y con una facilidad sin precedentes, se han hecho descubrimientos revolucionarios en el tratamiento del cáncer, la reparación de tejidos, la terapia con células madre, las enfermedades renales y hepáticas, el desarrollo cerebral y el sistema inmunitario.

Basada en una tecnología desarrollada en la Universidad de Washington por los cofundadores Alex Rosenberg y Charles Roco, Parse recaudó más de USD 100 millones en concepto de capital y en la actualidad es utilizada por más de 3000 clientes en todo el mundo. Su creciente cartera de productos incluye Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select y Trailmaker, que es una solución interactiva de análisis de datos.

Parse Biosciences tiene su sede en el vibrante distrito de South Lake Union de Seattle, donde recientemente se ha ampliado a una nueva sede y un laboratorio de última generación. Para obtener más información, visite https://www.parsebiosciences.com/.

