Pareja homosexual es agredida con palos por besarse en la calle

Pablo (32) y Cristián (35) que son pareja, fueron atacados por 3 hombres con palos el pasado miércoles por la noche en Palermo, Argentina, luego de que los vieran besándose en una calle en Araoz.

“Estábamos en un parte que estaba un poco más oscura. Paramos nos dimos un beso, nos estábamos abrazando y nos atacaron a traición, por la espalda” contó Pablo al medio argentino TN.

Pabló cuenta como su pareja intentaba protegerlo, y pedía que no los golpearan y fue entonces que recibió un fuerte golpe en la cabeza con un palo que lo hizo caer al suelo. “Mi novio me escudaba, la ligó por mi. Fue un héroe por que decía ‘no lo toquen a él’ y me protegió”, relató Pablo.

“A mí me empujaron y solamente me raspé pero él sí tiene heridas en las rodillas, en las piernas, en los brazos, codos y manos”, agregó.

“Querían cagarnos a palos. Si no empezábamos a gritar por la policía y salían todos los vecinos por los balcones y los frenaban, no sé qué podría haber pasado”, dijo.

La pareja víctima del ataque recordaron que sus agresores eran tres hombres, de entre 20 y 30 años, uno de ellos era rubio, otro moreno y el otro no recuerdan. “Todos eran corpulentos”, dijo Pablo.

Las víctimas dicen que aún están atónitas de lo sucedido y del riesgo que corrieron. “Le pegaron en la cabeza y se cayó, si le pegaban ahí tirado por ahí lo mataban”, dijo Pablo y agregó que “Afortunadamente se frenó porque podría haber terminado como el caso de los rugbiers”.

Las víctimas gritaron y pidieron por ayuda. La pareja fue socorrida por vecinos de la zona. Uno de ellos, llamado Matías les abrió las puertas de sus casa.

“La ciudad está llena de policías, pero pedíamos que viniera un efectivo y no aparecía. Llamaron al 911 y no vinieron, sino que a los 20 minutos pasó un patrullero y lo paramos”, relató.

Los responsables se dieron a la fuga y las víctimas interpusieron la denuncia a la Comisaría Vecinal 14A de la Policías de la Ciudad. La causa quedó en la Fiscalía en lo penal, contravencional y de faltas número 8, a cargo del fiscal Dr. Maximiliano Vence.