Pareja apunta sus armas contra los manifestantes en Saint Louis

Durante una protesta que se llevaba a cabo de manera pacífica, en la ciudad de Saint Louis, Missouri, una pareja de raza blanca se plantó frente a su mansión y comenzó a apuntar a con armas de fuego hacia los manifestantes mientras un grupo de manifestante pasaba por su casa con dirección a la casa de la alcaldesa de la ciudad.

Mark McCloskey y su esposa Patricia, una pareja de abogados especializados en casos de lesiones personales fueron los que apuntaron sus armas frente a la “turba enardecida” que según ellos amenazaban contra su seguridad.

La policía informó que aún continúan con las investigaciones sobre el incidente, el cual fue catalogado como un caso de invasión a la propiedad privada y agresión por intimidación contra la pareja de parte de los manifestantes. Las autoridades no presentaron cargos contra la pareja.

“Una turba de al menos 100 personas atravesó las históricas puertas de hierro forjado de Portland Place, destruyéndolas, avanzó hacia mi casa, donde mi familia estaba cenando en exterior y nos hizo temer por nuestras vidas”, dijo Mark McCloskey.

El abogado de la pareja, Albert S Watkins, dijo en un comunicado a la cadena CNN que, “los manifestantes pacíficos no fueron objeto de desprecio o desdén por parte de los McCloskeys. Por el contrario, esperaban y apoyaban el mensaje de los manifestantes. Las acciones de violencia, destrucción de bienes y actos de agresión amenazadora por parte de unos pocos individuos que se mezclaban con los manifestantes pacíficos dieron lugar a inquietud y temor ante una gravedad inminente”.

Los manifestantes estaban molestos con la alcaldesa Lyda Krewson luego de que la funcionaria leyera en voz alta los nombres y direcciones de varios ciudadanos que escribieron cartas en que exigían que se dejara de subvencionar al departamento de policía de la ciudad. El grupo de al menos 500 personas marchaba coreando “¡Renuncia, Lyda! Llévate a los policías contigo!”

En un video difundido y que se ha viralizado en redes sociales muestra a Mark y su esposa Patricia de 61 años frente a su enorme mansión en el adinerado vecindario de Central West End de la ciudad. Mark tenía una rifle de asalto en su mano y su esposa portaba una pistola.

Algunos de las personas que estuvieron en esa protesta, grabaron como la pareja amenazaba a los manifestantes.

My experience at the #stlprotest when #PatriciaMcCloskey and #MarkMcCloskey brandished weapons at us peacefully protesting.

Barefoot, attorneys, husband and wife Ken and Karen (aka Mark Thomas and Patricia McCloskey) aimed guns at #BlackLivesMatter protesters who walked by their mansion in Forest Park, Missouri as a group marched toward Lyda Krewson's home, St. Louis mayor, to demand her resignation

— Mirosława Štern® RMX (@Generacija78) June 29, 2020