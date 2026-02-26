Paramount sube su oferta por Warner Bros. Discovery en plena rivalidad con Netflix

En el marco de la feroz competencia entre plataformas, la oferta de Paramount por Warner Bros. Discovery sorprendió a la industria al elevarse recientemente a 31 dólares por acción.

Esta jugada intensifica la disputa con Netflix por el liderazgo del mercado del streaming, una carrera global que no muestra señales de desaceleración.

Warner Bros. Discovery ha ganado gran relevancia por sus catálogos de contenido y su fuerte presencia internacional, características que convierten a la compañía en una pieza clave para cualquier gigante del entretenimiento.

Según agencias, esta nueva oferta busca consolidar la posición de Paramount frente a rivales tan poderosos como Netflix y Disney+, ambos líderes de la industria del streaming.

El contexto competitivo del streaming global

Las empresas luchan por captar y retener suscriptores a nivel mundial, invirtiendo miles de millones en producción original y adquisiciones estratégicas.

El incremento en la oferta de Paramount refleja una tendencia de consolidación en el sector, donde las alianzas y compras se han vuelto la norma.

Mientras tanto, Netflix mantiene su liderazgo apoyado en un sólido catálogo propio, pero se enfrenta a la presión de mejorar su oferta ante estos movimientos agresivos.

Diversos analistas afirman que una fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery podría generar un conglomerado con suficiente contenido y poder negociador para modificar las reglas del juego en la industria.

Sin embargo, el cierre de este tipo de negociaciones suele topar con regulaciones y desafíos legales en varios mercados.

Según expertos citados por Reuters, la adquisición también apuntala la apuesta de Paramount en América Latina y Centroamérica, mercados donde Warner Bros. Discovery cuenta con amplia aceptación.