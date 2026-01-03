Paradero de Nicolás Maduro y su esposa es desconocido: "Exigimos prueba de vida" 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado controversia internacional al declarar que EEUU “ha capturado” al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Las palabras de Trump, dadas en medio de tensiones recientes entre Washington y Caracas, reavivan el debate sobre la política exterior estadounidense hacia Venezuela.

Según las declaraciones recogidas este 3 de enero, Trump se refirió al caso de Venezuela durante una comparecencia pública, afirmando que las fuerzas estadounidenses habrían logrado la aprehensión tanto de Maduro como de la primera dama venezolana.

Pese a la falta de confirmación oficial por parte de autoridades estadounidenses o venezolanas, la noticia ha circulado ampliamente, causando una ola de dudas y especulaciones.

Contexto de las declaraciones de Trump

Durante su discurso, Trump no presentó pruebas claras ni dio detalles sobre cómo y cuándo habría ocurrido la supuesta captura.

El presidente reiteró su habitual postura dura hacia el régimen de Maduro, recordando los esfuerzos previos de su administración para presionar la salida del líder venezolano a través de sanciones y estrategias diplomáticas.

Algunos expertos consideran las afirmaciones de Trump parte de su estrategia política, sobre todo ante la actual carrera presidencial en EEUU y el contexto de un posible regreso al poder.

PRUEBA DE VIDA

En un contexto de alta tensión diplomática, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exige prueba de vida de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

La declaración surge tras lo que el gobierno califica como una agresión internacional y violación al derecho internacional.

El pedido fue realizado públicamente, aumentando el interés y la preocupación en torno a la situación política y humanitaria en Venezuela.

Durante una conferencia reciente, Rodríguez denunció que la soberanía venezolana ha sido vulnerada, y solicitó garantías inmediatas respecto al estado de salud y seguridad del presidente Nicolás Maduro y la primera dama.

"Exigimos respeto al derecho internacional y, en este momento, prueba de vida del presidente y de la primera combatiente", puntualizó Rodríguez.

Estas declaraciones han generado diversas reacciones en la comunidad internacional y entre organismos de derechos humanos, quienes observan con atención el desarrollo de los acontecimientos.

Reacciones internacionales y demandas de Venezuela

Varios países y organizaciones mantienen posturas divididas respecto a la legitimidad de la petición de Delcy Rodríguez y la presunta agresión.

Mientras algunos gobiernos piden respeto a la soberanía venezolana, otros exigen transparencia y dialogan sobre posibles implicaciones para la estabilidad regional.

RUSIA INSTA A ACLARAR CAPTURA DE MADURO

Rusia exige aclarar captura de ciudadano ruso en un incidente reciente que involucra la detención de un hombre ruso en la frontera entre México y Estados Unidos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha solicitado a las autoridades estadounidenses información fidedigna sobre el caso, elevando las tensiones bilaterales entre Moscú y Washington.

Según fuentes oficiales rusas, el incidente tuvo lugar cuando un ciudadano ruso fue aprehendido por agentes estadounidenses bajo circunstancias todavía no esclarecidas.

Moscú denuncia una falta de transparencia y exige que el gobierno estadounidense explique de manera clara y pública los motivos de la detención y el estado actual del ciudadano ruso, cumpliendo con las normas internacionales y garantizando sus derechos consulares.

Implicancias diplomáticas y antecedentes

Este incidente ocurre en un contexto de relaciones frágiles entre Rusia y Estados Unidos, donde los desencuentros sobre temas consulares y arrestos de ciudadanos han sido frecuentes.

Autoridades rusas, además de solicitar acceso consular, manifiestan preocupación por el trato que pueda recibir el detenido y advierten sobre posibles consecuencias si no se brindan respuestas satisfactorias.

La Cancillería rusa recordó que existen acuerdos internacionales que protegen los derechos de ciudadanos extranjeros en situaciones de detención.