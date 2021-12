Para el 2024 Banco de México creará su propia criptomoneda

El gobierno mexicano anunció que el Banco de México creará su propia criptomoneda en el 2024, pese a que el mandatario Manuel López Obrador descartara su uso.

“La decisión se tomó por considerar de suma importancia estas nuevas tecnologías y la infraestructura de pagos de última generación como opciones de gran valor para avanzar en la inclusión financiera en el país”, explicó a través de sus redes sociales el Gobierno Federal.

Cabe señalar que, hace unos meses el presidente mexicano Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si adaptaría la moneda digital en el país, luego de que se diera a conocer que El Salvador se convirtió en el primer país en el mundo en aceptar la criptomoneda como moneda de curso legal.

“No vamos nosotros a cambiar en ese aspecto, pensamos que debemos de mantener ortodoxia en el manejo de las finanzas, no tratar de innovar mucho en el manejo financiero. Es cuidar que esté bien el ingreso; para eso, que no haya evasión fiscal, que todos contribuyamos, que no haya privilegios en el pago de los impuestos y con eso es suficiente”, manifestó AMLO.

Mientras tanto, el Banco de México se mantiene trabajando en el desarrollo y lanzamiento de la moneda digital. Tal iniciativa deberá ser concretada por la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja que en enero de 2022 se convertirá en la primera gobernadora de la entidad financiera.

“El Banco de México es una gran institución que cuenta con equipo sólido que debe cumplir con el mandato de mantener el nivel de precios para beneficiar a los más vulnerables”, indicó Rodríguez en la conferencia que mantuvo con AMLO.

Por su parte, López Obrador se mantuvo firme en decir que seguirá respetando la autonomía de la entidad financiera que no depende del poder ejecutivo, a la vez señaló que su objetivo principal es que no haya inflación, ya que las subidas de precio afectan directamente a los más necesitados.