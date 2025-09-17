Papa León XIV  se solidariza con el pueblo palestino: "están sobreviviendo en condiciones inaceptables" 

El papa León XIV ha hecho un urgente llamado a la comunidad internacional, subrayando la crítica situación de los desplazados en Gaza.

En recientes declaraciones, el pontífice calificó de "inaceptables" las condiciones en las que miles de personas intentan sobrevivir, en medio de un éxodo creciente que agrava la crisis humanitaria en la región.

Según el papa, los desplazados palestinos en Gaza enfrentan una realidad marcada por la escasez de recursos básicos, inseguridad y la falta de garantías de derechos humanos.

“Transmito mi profunda solidaridad con el pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y sobreviviendo en condiciones inaceptables, y una vez más se ha visto desplazado de su tierra de manera forzada”, dijo el pontífice.

El drama humanitario y el llamado internacional a la acción

El desplazamiento forzado en Gaza, exacerbado por los continuos conflictos armados, alcanza cifras alarmantes, según organismos de derechos humanos.

Las familias desplazadas carecen de acceso a agua potable, atención médica y refugio seguro, mientras la comunidad internacional debate soluciones que aún no llegan.

El papa y organizaciones como la ONU coinciden en la urgencia de proteger a la población vulnerable y ofrecer ayuda humanitaria.

La declaración recuerda la obligación moral de los actores globales para buscar una solución pacífica y duradera al conflicto y, mientras tanto, asegurar condiciones dignas a quienes han perdido su hogar en Gaza.