El papa León XIV ofreció su primera misa en una ceremonia privada en la que decidió hablar en inglés, su lengua nativa, ante los 133 cardenales que lo eligieron como el nuevo sumo pontífice.

Robert Francis Prevost, primer estadounidense elegido papa y primero de la orden de los agustinos, pidió a los cardenales acompañarlo. "Me han llamado para llevar una cruz y para ser bendecidos con esta misión y quiero que ustedes caminen conmigo porque somos Iglesia, una comunidad que debe anunciar la Buena Nueva".

El Papa León XIV en su misa privada hizo mención del declive de la fe en favor del dinero, el poder o el placer, haciendo un llamado a la iglesia a ser un faro que ilumina las noches del mundo.

El nuevo pontífice, quien seguiría el legado del papa Francisco, cuestionó que en el mundo se vea a los creyentes como absurdos por su fe. "Son muchos los contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas a la que ella propone, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer".

En ese sentido, el papa León XIV agregó que no se debe reducir la figura de Jesús a la de un líder carismático o a un superhombre.

"No faltan tampoco los contextos en los que Jesús, aunque apreciado como hombre, es reducido solamente a una especie de líder carismático o a un superhombre... Y esto no sólo entre los no creyentes, sino incluso entre muchos bautizados, que de ese modo terminan viviendo, en este ámbito, un ateísmo de hecho".