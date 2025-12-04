Pantone revela el color del año 2026: blanco inspirado en la esperanza

La empresa estadounidense Pantone reveló oficialmente el color del año 2026: el blanco. Esta decisión, marcada por el deseo de transmitir esperanza y renovación, busca influir en las tendencias globales de moda, diseño y cultura en los próximos meses. El color del año 2026 Pantone representa, según los expertos, “la promesa de un nuevo comienzo”.El anuncio fue dado a conocer por los directivos de Pantone tras meses de análisis sobre el contexto social y emocional actual.

Luego de años dominados por tonos vibrantes y cálidos, la selección del blanco simboliza, de acuerdo con la marca, una búsqueda de pureza, balance y posibilidades infinitas. De hecho, Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Instituto Pantone, afirmó que este tono “invita a la creatividad y a la reflexión colectiva”.

De acuerdo con la declaración oficial, el blanco fue seleccionado por su capacidad de evocar una "página en blanco" en la historia contemporánea. El color del año 2026 Pantone se convierte en reflejo de los cambios que atraviesan las sociedades después de años de desafíos globales. Además, instituciones de diseño y moda ya han comenzado a adoptar este tono en sus propuestas para el próximo año, anticipando una ola de minimalismo y sencillez en la estética visual.