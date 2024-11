Panini S.p.A. lanzará una suite ampliada de soluciones BioCred en Europa en el festival de Future Identity

La idea central es la autenticación y movilidad biométrica para mejorar los servicios al cliente y combatir la suplantación de identidad

TORINO, Italia y MIAMISBURG, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Panini S.p.A., un líder mundial en tecnología de pagos y soluciones para la gestión de la identidad, anunciará el lanzamiento europeo de su suite de soluciones BioCred en el festival de Future Identity que se realizará en Londres, Reino Unido.









BioCred ya está disponible con la infraestructura de nube gracias a la creación del nuevo servidor BioCred CloudServ, que representa el primer paso hacia una solución que no dependerá de un hardware específico. A partir de hoy, se podrá acceder a BioCred CloudServ a través del dispositivo móvil BioCred SecureTab, la última incorporación a la familia de dispositivos BioCred de Panini, con un flujo orgánicamente integrado que ofrece una solución segura y completa para la gestión de la identidad.

Esta solución llave en mano se presentó por primera vez en Identity Week America en septiembre y ofrece una amplia gama de funciones de autenticación y verificación, incluido el método patentado BioCred de Panini. Todo en una plataforma única, ágil y fácil de usar, que proporciona un nivel de seguridad inigualable para diversas aplicaciones: desde el escaneo biométrico de huellas dactilares y las capacidades de firma electrónica hasta la verificación de documentos.

BioCred CloudServ garantiza una mayor seguridad de los datos y mantiene protegida la información sensible a la que solo pueden acceder los titulares de credenciales. Esto reduce el volumen de trabajo del Departamento de TI y también los costos asociados al mantenimiento.

BioCred SecureTab combina las funciones esenciales en un dispositivo móvil compacto y encarna la filosofía de consolidación de Panini: un único dispositivo inteligente capaz de interactuar orgánicamente con clientes espontáneos y, a la vez, racionalizar los procesos, evitar la acumulación de cables y ahorrar espacio valioso.

Incorporar BioCred SecureTab al flujo de trabajo ofrece servicios seguros sobre la marcha en diversos puntos de contacto. La interfaz táctil e intuitiva de la tableta simplifica las interacciones del usuario y permite a los operadores navegar y realizar las tareas de manera eficaz.

La suite de soluciones BioCred de Panini es ideal para servicios financieros, de atención médica y hotelería porque garantiza el cumplimiento de normativas como Know Your Customer (KYC) en el sector financiero y protocolos como Know Your Patient (KYP) en el de la atención de salud.

El lanzamiento de la suite de soluciones BioCred se celebrará durante el festival de Future Identity que tendrá lugar en The Brewery, en Londres, Reino Unido, del 11 al 12 de noviembre de 2024.

Acerca de Panini

En Panini, con nuestras soluciones innovadoras, empoderamos a los clientes para que puedan gestionar de manera segura información de alto valor y prevenir el fraude. Con más de 75 años de experiencia en el procesamiento de pagos a escala global y en la tecnología de imágenes, ofrecemos soluciones seguras para la gestión de la identidad en diversos sectores.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Panini S.p.A.



via Varallo 24b



10153 Torino, Italia

Martina Scarnato, comunicaciones comerciales



martina.scarnato@panini.com

+39 011 8176011